Alumnos en la Facultad de Filología para hacer la para hacer la prueba de acceso Quintana

La Consellería de Educación ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la nueva Orden que regula la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y que establece una estructura organizativa consensuada con las tres universidades públicas gallegas.

La normativa adapta la regulación autonómica al Real Decreto 534/2024 e introduce como principal novedad un nuevo sistema de coordinación institucional, articulado a través de una Comisión Organizadora y una Comisión Técnica, que repartirán las responsabilidades sobre el diseño y el desarrollo de los exámenes.

La Comisión Organizadora estará integrada por tres representantes de la Consellería de Educación, otros tres de las universidades públicas gallegas, uno por cada institución, y una secretaría externa.

Este órgano se encargará de establecer las directrices generales de las pruebas, incluidos los criterios para redactar los exámenes, su contenido, nivel de dificultad y evaluación, así como las guías de cualificación.

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También promoverá la creación de bancos de materiales para facilitar la elaboración de modelos de examen y establecerá mecanismos de revisión entre docentes para detectar posibles errores o incoherencias antes de la celebración de las pruebas.

Por su parte, la Comisión Técnica asumirá las cuestiones operativas y logísticas, como la organización de horarios y sedes, las medidas de seguridad en la elaboración y custodia de los exámenes y las adaptaciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Estará formada por dos personas con experiencia acreditada en docencia y gestión de pruebas de acceso, propuestas por la Xunta, y por quienes ocupen la presidencia y la secretaría del Tribunal Único de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

Este último órgano mantendrá las funciones de elaboración, custodia, distribución y corrección de los exámenes. La Comisión Técnica publicará, además, los modelos de prueba y los criterios generales de evaluación, y resolverá las reclamaciones que no estén relacionadas con las calificaciones.

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La nueva regulación también modifica la composición de los grupos de trabajo encargados de redactar los exámenes. Estarán integrados por un máximo de dos docentes universitarios y cuatro profesores del sistema público de enseñanza con docencia en la materia o miembros de la Inspección educativa.

Con este cambio, la Xunta incrementa la participación del profesorado de Bachillerato en la preparación de las pruebas, al considerar que cuenta con un conocimiento más directo del currículo y de la experiencia en el aula.

La CiUG simplificará su estructura y quedará integrada por los tres delegados de las universidades y el Tribunal Único. No obstante, continuará gestionando el proceso de admisión universitaria, que incluye las solicitudes de ingreso, la oferta de plazas y su adjudicación