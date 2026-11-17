Uno de los peajes de la AP-9 a su paso por el municipio coruñés de Abegondo Cabalar

La conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha instado este martes al Gobierno a, por sensatez, paralizar la subida de precios de la AP-9 el próximo 2027 y también ha apelado a actuar con formalidad para el traspaso ya que "una transferencia es una cosa muy seria".

En su respuesta en el pleno a una interpelación del BNG sobre la situación de la Autopista del Atlántico, ha señalado que los imprevistos para esta autopista y la AP-53 son de un 5 % y 4 %, respectivamente, lo que las convierte en las más caras de España.

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Ha hecho hincapié en que, además, en esta última legislatura el aumento ha sido de un 20 % mientras que en las autopistas de la Xunta no hubo.

Ha pedido, por tanto, congelar, y ha defendido la cesión de una AP-9 plenamente financiada y libre de cargas, porque sería "irresponsable" aceptar unas condiciones económicas "ambiguas" cuando está abierto un procedimiento europeo sobre la concesión.

Allegue ha ahondado en que en el encuentro mantenido en el Parlamento europeo trasladaron que el procedimiento sobre la prórroga se va a elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que significa, ha dicho, que se va a prolongar la incertidumbre sobre la situación jurídica de la concesión.

Y una eventual nulidad "no puede convertirse en una factura que se termine pagando por decisiones que Galicia no adoptó". "Nosotros no estamos poniendo obstáculos", ha destacado, y ha pedido no caer en "debates estériles".

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Ha reclamado Allegue la convocatoria de la comisión bilateral por aclarar discrepancias y asegurar financiación, de modo que la futura comisión mixta de transferencias pueda trabajar sobre un "marco cierto".

Ha afeado que el Ejecutivo central no haya respondido a las tres fechas propuestas, 8, 16 y 22 de octubre, que ya han caducado.

El nacionalista Luis Bará ha acusado al PP de bloqueo, de dar negocio a Audasa y de permitir que los gallegos paguen todos los días la "estafa" en los peajes, y la socialista Patricia Iglesias, que ha intervenido a continuación por otro tema, ha criticado la "hipocresía".