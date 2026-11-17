Concentración en el Chuac por la huelga nacional de médicos por el estatuto Germán Barreiros

El Sindicato Médicos Unidos (SMU) ha valorado positivamente la participación en la segunda jornada de huelga médica en Galicia, subrayando que ha crecido un 38% con respecto al turno de mañana de este lunes, en el que se ubicaba en el 3,9%.

El paro, dirigido al personal médico del sistema público de salud, se desarrolla desde las 8.00 horas del próximo lunes 16 de noviembre hasta las 8.00 horas del sábado 28.

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Según los datos aportados por el sindicato, Vigo volvió a registrar el mayor seguimiento hospitalario, en torno al 40%. En Pontevedra se acercó al 30% y en Santiago se situó en torno al 24%.

Igualmente, han apuntado que la participación también creció en Ourense y A Coruña. Entre los hospitales comarcales destacaron Valdeorras, con un 28%, y A Mariña, con un 22%.

En este contexto, el sindicato ha animado a continuar la movilización. "Cada día más médicos toman las riendas de su futuro profesional y se organizan para defenderlo. Seguiremos en la lucha", han proclamado.

Con este objetivo, han informado de la manifestación prevista para el jueves 19 de noviembre en Santiago, que partirá a las 18.00 horas del parque de la Alameda y finalizará en la Praza das Praterías.

En cuanto a las movilizaciones hospitalarias, han recordado que en Lugo tendrán lugar los días 18 y 25 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Hospital Universitario Lucus Augusti; en Ourense, los días 19 y 26 de noviembre, a las 11.00 horas, en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; en Santiago, los días 19 y 26 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Hospital Clínico Universitario; en A Coruña, los días 20 y 27 de noviembre, a las 11.00 horas, en el Hospital Universitario de A Coruña; en Vigo, el 23 de noviembre, a las 11.00 horas, en el Hospital Álvaro Cunqueiro; y en Pontevedra, el 24 de noviembre, a las 11.30 horas, en las puertas principales del Hospital Montecelo y del Hospital Provincial.