El PSdeG no ha encontrado este martes en el debate en el Parlamento de Galicia el apoyo del grupo mayoritario, el PPdeG, para una proposición no de ley de tramitación de en esta comunidad de la aplicación de la norma estatal de regulación de la eutanasia.

La propuesta, defendida por el diputado del PSdeG Julio Torrado, y que debería ser votada mañana en sesión plenaria, plantea acciones como una mayor difusión y explicación del documento de instrucciones previas, la finalización del registro de objetores de conciencia o mejores condiciones laborales para los profesionales que participan en los procedimientos de eutanasia.

Sin embargo, los representantes del PPdeG han discrepado de la postura de los socialistas gallegos y la parlamentaria Encarna Amigo ha opinado que este es un debate en que "no debería haber vencedores ni vencidos".

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De este modo, Amigo ha afirmado que no son reales los "obstáculos" a ejercer este derecho descritos por el PSdeG y ha señalado que la Xunta ha reforzado las unidades y los cuadros de personal destinados a tramitar y hacer efectivas las solicitudes para una muerte digna, que, de media, se resuelven de forma más ágil en Galicia que en el conjunto del Estado.

Por su parte, Torrado ha remarcado que un derecho como este no está "plenamente garantizado" por constar en la legislación y ha preconizado medidas para desarrollar la normativa.

Asimismo, ha reprochado a la portavoz del PPdeG la sugerencia de que se acogen a la eutanasia quienes no pueden tener una vida digna, lo que ha tildado de "impresentable".

El BNG sí ha anticipado su apoyo a esta iniciativa del PSdeG, que probablemente decaerá en la votación de mañana si no halla el respaldo del PPdeG, que dispone de mayoría absoluta