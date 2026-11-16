Alfonso Rueda, en el centro, en el acto en Padrón Íñigo Rolán

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha hecho una llamada a "concentrar el voto" en el PP, con el argumento de que será lo que posibilite a Alberto Núñez Feijóo "tener las manos libres" para "reconstruir" todo "lo que destruyó el sanchismo durante los últimos ocho años".

En este sentido, ha apelado a "empujar el cambio" desde Galicia, "dándolo todo" durante el tiempo que resta hasta los comicios del 29 de noviembre, para llevar al candidato popular a la Presidencia del Gobierno.

El líder del PPdeG intervino en un mitin celebrado en Padrón, que inició el presidente local del PP de Padrón y portavoz del grupo municipal, Ángel Rodríguez, y en el que también participaron el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, y la número dos al Congreso por la provincia de A Coruña, Fabiola García. El acto también contó con la presencia de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

A por el quinto en A Coruña

Pero, al tiempo, ha recordado que "no sobra un voto", porque no hay "nada ganado". Puso como ejemplo el caso de la provincia de A Coruña, donde el PP aspira a mejorar el resultado de 2023 y lograr un quinto diputado, que pretende arrebatar al BNG.

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De ahí que la "máquina" del partido, dijo, tenga que funcionar "a tope", mostrando la alternativa que encarna Feijóo y recordando que los votos que no se traducen en escaño son votos perdidos, y que "el único voto del cambio" es el de la papeleta del PP.

En el cierre del mitin, Rueda ha proclamado que el "cambio" está más cerca que nunca, y solo "a un pasito" ya que faltan menos de dos semanas para ir a las urnas.

Tras la inyección de "energía y moral" que supuso el mitin encabezado por Feijóo el pasado sábado en Santiago, ante más de 8.000 personas, el presidente de los populares gallegos ha celebrado que en ese acto quedó demostrado que el partido está "en forma, movilizado, con ganas y con ilusión".

Calvo: "Estamos cansados de que se rían de nosotros"

Por su parte, Diego Calvo ha asegurado que cada día que pasa es "un día menos" para "poner fin" al Gobierno de Pedro Sánchez, marcado por la corrupción, los escándalos y una forma de gobernar que "está agotando la paciencia de los ciudadanos". "Estamos cansados de que se rían de nosotros, de que piensen que todo vale y de que los españoles tengamos que soportar cada día un nuevo escándalo", ha dicho.

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El presidente provincial ha apelado a la movilización y al trabajo de todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular hasta el último minuto de la campaña. "No podemos confiarnos ni bajar los brazos. Hay que pelear, salir a la calle, hablar con la gente y pedir el voto hasta el último día. Cada voto cuenta y cada esfuerzo es necesario para conseguir el cambio que España necesita", ha afirmado, y ha ratificado el objetivo de conseguir cinco escaños en la provincia de A Coruña.

Derechos de las mujeres

Por su parte, Fabiola García ha reivindicado la importancia de defender los derechos de las mujeres "con hechos y no solo con palabras". En este sentido, ha afirmado que el PSOE "no está en condiciones de dar lecciones de feminismo a nadie después de los numerosos casos y escándalos que rodean su partido".

"El feminismo no puede ser una pancarta electoral ni una herramienta de propaganda; tiene que traducirse en respeto, igualdad y protección real de las mujeres", ha señalado.

La candidata también ha puesto el foco en la necesidad de "respetar y proteger" a los mayores, a los que considera "una prioridad absoluta". "No se puede jugar con los mayores, ni utilizar sus necesidades como arma política. Merecen respeto, atención y garantías, no promesas incumplidas ni experimentos", ha destacado.