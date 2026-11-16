Rechazadas las enmiendas a la totalidad de las cuentas de la Xunta, que prevé reducir deuda en 220 millones

Vista del Pleno del Parlamento de Galicia Xurxo Martínez (Efe)

El pleno del Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos del PP, con mayoría en la Cámara, las enmiendas a la totalidad de los presupuestos que presentaron los grupos de la oposición.

Con anterioridad, en su primera intervención, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha asegurado que la Xunta empezará este año a reducir el endeudamiento neto, en 60 millones de euros, y que en 2027 lo bajará en otros 160 millones de euros, hasta situar la disminución, según sus datos, en 220 millones.

En el debate de totalidad de los presupuestos para 2027, Corgos ha reiterado que el Gobierno gallego convocará en 2027 las plazas de la oferta de empleo público del año 2026, publicada el pasado mes de mayo, con más de 1.200 plazas, y superará las 4.000 anunciadas para esta legislatura.

De las 1.200, más de 300 están ya incluidas en las convocatorias de 2026. En su comparecencia en comisión para presentar los presupuestos de su departamento, ya apuntó que "en lo que va de legislatura ya se convocaron más de 3.380 plazas y para 2027 se superarán las 4.000 que se prometieron para toda la legislatura".

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En cuanto a la deuda, el conselleiro ha destacado este lunes que con este presupuesto Galicia "encadena siete años consecutivos de caída de la ratio deuda/PIB" y ha recordado que la previsión es cerrar 2027 en el entorno del 12,3%. El reto, ha resaltado, es "avanzar hacia el 10% de ratio deuda/PIB en 2030".

Alza de precios y vivienda

Por lo demás, en su discurso, el titular de Facenda ha subrayado que el objetivo de las cuentas para el año que viene es "potenciar" el crecimiento de la comunidad "protegiendo" a la ciudadanía de la actual situación de alza de precios.

Unos presupuestos que se elevan hasta los 15.158 millones y que, a diferencia de los anteriores, tienen recursos ordinarios en la "práctica totalidad".

En cuanto a las rebajas de impuestos, ha afirmado que buscan beneficiar "al conjunto de los gallegos", pero "principalmente" a las rentas medidas y bajas. Además de incorporar nuevas medidas de lo que la Xunta denomina "alivio fiscal", ha valorado que "se consolidan" las aprobadas en ejercicios anteriores.

Así, se ha referido a la bajada de 0,25 puntos en los cuatro primeros tramos del IRPF, que se hará retroactiva a este mismo 2026, que "permite reforzar la posición de Galicia entre las comunidades con mejor tratamiento fiscal para rentas medias y bajas", según sus cálculos.

En materia de vivienda, el conselleiro de Facenda ha destacado la rebaja en 0,3 puntos de la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los trámites notariales (del 1,5 al 1,2%), siempre que se trate de la primera vivienda; y la aprobación de una deducción del 100% para las operaciones formalizadas de vivienda protegida.

Grupo mixto

Tras el turno del responsable gallego, los grupos de la oposición han defendido las enmiendas a la totalidad que reclamaban la devolución del proyecto de presupuestos.

El portavoz del grupo mixto Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha criticado que hay una "discriminación" a su provincia. En este sentido, ha planteado sus reclamaciones en áreas como la inversión en sanidad, y ha concluido que su formación no ve "un delirio" descentralizar la administración autonómica.

PSdeG: "Trabajo sucio"

El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha preguntado al conselleiro "para quién gobierna este Gobierno" antes de denunciar el crecimiento en el número de demandantes de vivienda pública.

En esta materia, ha censurado que los populares "prometieron 10.000 viviendas en 2030" y "como entregaron 100, quedan 9.900". "Tienen que levantar siete viviendas al día, se les acumula el trabajo", ha avisado.

También ha afeado que el PP se centre en la construcción: "Es como ir al médico con un dolor de espaldas y salir con un tratamiento para un dolor de muelas. (La vivienda) no puede acabar siendo un negocio para unos pocos".

Mientras, en cuanto a la carestía de la vida, ha interrogado de nuevo al titular de Facenda sobre "a quién sirven sus políticas", por "cuál es su idea de igualdad". "Dos cafés, es el concepto que tienen de la igualdad y la redistribución fiscal. Eso marca su escala de prioridades", ha concluido.

En esta línea, ha reprobado que "lo que presentaron ustedes no son los presupuestos, son un corta y pega de la vagancia política de un Gobierno que está a otra cosa" y ha aludido a hacerle el "trabajo sucio" a Alberto Núñez Feijóo.

"Estos presupuestos no tienen sentido, porque con más recursos que nunca, Galicia seguirá batiendo récords de personas que esperan por una vivienda, por una cita médica o por una ayuda a dependencia", ha reiterado.

BNG: "De traca"

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha opinado que los presupuestos "son el mejor ejemplo de un Gobierno y de un modelo político que está agotado" y ha achacado al PP estar "provocando" un incremento de la desigualdad.

De hecho, ha acusado al presidente gallego, Alfonso Rueda, de ser una "fábrica de pobreza" con sus políticas, en un contexto en el que "siempre tiene que haber alguien que gane" y, a su juicio, con el PP los que ganan son "una minoría de ricos" por rebajas de impuestos.

"Escucharlo presumiendo de buena gestión parece una broma de mal gusto", ha soltado, en relación al anuncio sobre reducción de la deuda. "Que el Partido Popular se atreva a hablarnos de buena gestión y utilice la deuda como un ejemplo de lo bien que gobierna es de traca", ha destacado, antes de indicar que la "triplicaron mientras recortaban en sanidad, educación y dependencia".

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Acerca de la vivienda, Pontón ha remarcado que "el problema es ahora" y que "es una de las causas por las que está creciendo la desigualdad". El "problema de oferta es la realidad de Madrid", ha puntualizado, antes de recordar a la Xunta que tiene las competencias en este ámbito.

"Si tomaran las medidas que tienen que tomar, está demostrado que bajan los precios (...) El que crea problemas es un Gobierno que no regula el mercado", ha resaltado la líder nacionalista.

También ha traído a colación el accidente ferroviario de Angrois para cuestionar si habrían sucedido los de Adamuz y Urda "si las cosas se hubieran hecho bien" tras aquella tragedia. "Eso tiene que caer sobre su conciencia", ha espetado al PP, antes de recordar "el vergonzoso pacto de la curva".

Réplica

En la réplica, el conselleiro reivindicó un "esfuerzo de cohesión territorial" y ha ahondado en que la Xunta apuesta por "construir más viviendas, movilizar vivienda privada (...) y facilitar la compra de vivienda nueva y usada, reduciendo impuestos y costes de acceso a los hogares prioritarios".

Ha reconocido que "temporalmente aumentó el importe de la deuda" pero ha recordado que la Xunta tuvo que "recurrir a líneas de crédito" porque el Gobierno central "no pagaba las entregas a cuenta".

Sobre desigualdad, ha afirmado que "Galicia mantiene una de las distribuciones de la renta significativamente más igualitaria de España", para lo que ha citado el índice de Gini y otras ratios.

PP: "Cuatro años de mentiras "

Por su parte, el portavoz del PP Alberto Pazos ha criticado la ausencia de presupuestos en el Ejecutivo central. "Después de cuatro años intentando convencernos de que presentar presupuestos era una manía de la oposición, después de cuatro años defendiendo que la prórroga le sienta muy bien a la economía y a la sociedad española, Pedro Sánchez dice (...) que por fin entendió para qué sirven los presupuestos", ha ironizado.

Y, por su parte, ha defendido un "presupuesto útil para resolver los problemas reales de la Galicia real", entre los que ha citado vivienda y crisis de precios.