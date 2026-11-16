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Galicia

Néstor Rego asegura que el siguiente objetivo del BNG es una AP-9 "gratuita”

Efe
16/11/2026 15:40
El cabeza de lista del BNG por A Coruña, Néstor Rego, participa en una acción reivindicativa por una AP-9 gallega y libre de peajes
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El cabeza de lista del BNG por A Coruña, Néstor Rego, participó esta mañana en una acción reivindicativa "por una AP-9 gallega y libre de peajes" y garantizó que el siguiente objetivo de su formación política es lograr su gratuidad.

Rego puso de manifiesto que entre las medidas llevadas a cabo por el BNG figura haber negociado importantes bonificaciones en los peajes de la AP-9 en esta legislatura.

"El BNG consiguió bonificaciones en los peajes para que usuarios y usuarias recurrentes paguen hoy sólo el 25 %, con bonificaciones de hasta el 75 %; que sólo paguen 1 euro de cada 4 del precio de los peajes", afirmó en un acto de campaña a pie de la autopista.

El candidato nacionalista aseguró que este logro "es una medida provisional", al indicar que el objetivo principal del BNG para la próxima legislatura es que la AP-9 sea gratuita, tras lograr en esta la transferencia de la autopista vía a Galicia.

La portavoz Nacional del BNG, Ana Pontón preside la reunión del Consello Nacional

Néstor Rego, Da Silva, Rodil y Presas, cabezas de lista del BNG en las elecciones del 29-N

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"Conseguimos la transferencia y falta que se concreten las condiciones en la Comisión Mixta. Esperemos que el Partido Popular no siga poniendo trabas para hacerla realidad cuanto antes", señaló.

Néstor Rego criticó que la razón de que se siga pagando peajes por circular por la AP-9 "es por decisión del PP, que prorrogó la concesión hasta 2048".

"Hoy por hoy es la autopista más cara del Estado. Un lastre para las familias y para trabajadores y trabajadoras, personas autónomas, pequeñas empresas y transportistas, dijo Rego, y aseguró que el BNG va a trabajar "para que la prórroga que la UE dice que es ilegal sea anulada, lo misma que ocurrió con otras autopistas de la misma generación".

El candidato nacionalista calificó la AP-9 de "infraestructura fundamental" para la cohesión territorial y socio-económica de Galicia, al indicar que articula todo el eje atlántico donde se sitúa el 60 % de la población y gran parte de la actividad económica de la comunidad autónoma gallega. 

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