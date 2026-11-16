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Galicia

La huelga de médicos se queda en un 4% de seguimiento en Galicia

Efe
16/11/2026 15:26
Manifestación de médicos y personal facultativo sanitario
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EFE
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La huelga de médicos convocada a nivel estatal por el sindicato Médicos Unidos (SMU) ha recabado un respaldo limitado en Galicia, donde se ha quedado en el turno de mañana en un 3,90%.

El paro, dirigido al personal médico del sistema público de salud, se desarrolla desde las 8.00 horas del próximo lunes 16 de noviembre hasta las 8.00 horas del sábado 28.

Concentración en el Chuac por la huelga nacional de médicos por el estatuto

La Xunta fija el 100% de los servicios urgentes ante una nueva huelga de médicos del 16 al 28 de noviembre

Más información

Según recogía la orden publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los mínimos contemplan la cobertura del 100% de la actividad urgente, tanto en la atención hospitalaria como en la extrahospitalaria, además de garantizar la continuidad de determinados procesos asistenciales que no pueden aplazarse sin perjudicar la salud de los pacientes.

La convocatoria de SMU tiene carácter indefinido y se desarrollará por fases sucesivas. La primera comenzará el 16 de noviembre y finalizará el día 28.

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