Galicia repartirá 40.000 dispositivos para evitar los "olvidos" de bebés en vehículos

Galicia prevé comenzar a repartir desde el primer trimestre de 2027 de modo gratuito hasta 40.000 dispositivos que eviten los "olvidos" de bebés y niños de hasta dos años en vehículos, una circunstancia que en los últimos años ha provocado incluso fallecimientos.

Así lo han anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social e Igualdad, Ángeles Vázquez, tras la reunión semanal ordinaria del Ejecutivo autonómico.

El Parlamento Europeo aprobó hace apenas dos semanas hacer obligatoria esta medida para todos los vehículos nuevos, si bien las estimaciones de la Xunta son que no sea efectiva hasta el año 2031.

Con esta medida, el Gobierno gallego pretende adelantarse a la futura normativa y además lo hará de modo gratuito para todos los progenitores, no únicamente para los que compren un nuevo vehículo.

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Según ha explicado Ángeles Vázquez, el reparto se hará de modo sencillo, ya que todos los recién nacidos en el primer trimestre de 2027 recibirán el dispositivo en la cesta bienvenida que la Xunta entrega en los hospitales a los progenitores de cada recién nacido con material básico.

Los progenitores del resto de niños y niñas recibirán el kit de detección -una alfombrilla con sensores en la sillita del bebé- en los centros de salud a través de su pediatra.

Una vez apagado el motor del vehículo, el dispositivo comenzará a emitir una señal sonora que irá en aumento hasta que se libere al menor del dispositivo de retención.

El funcionamiento, además, evitará la conexión a internet o el uso de una aplicación, ha destacado la conselleira, que ha defendido que de este modo su utilización será más sencilla.

Para la adquisición de estos 40.000 dispositivos la Xunta ha reservado una partida de 1,35 millones de euros, ha añadido Vázquez.