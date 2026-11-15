Podemos Galicia presenta sus candidaturas al Congreso para el 29N con tres ejes claves: "Paz, casa y trabajo"

Presentación Podemos Galicia

Podemos Galicia ha presentado este domingo a sus cabezas de lista al Congreso de los Diputados por las cuatro provincias gallegas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Antonio Naval encabezará la candidatura por Ourense; Ximena Cheda, por Lugo; Lucas Meda, por Pontevedra, e Isabel Faraldo, por A Coruña.

Durante el acto de presentación, celebrado en la capital gallega, la formación ha situado en el centro de su campaña tres conceptos: "Paz, casa y trabajo", con los que pretende articular sus principales propuestas políticas.

Faraldo, candidata por A Coruña, ha trasladado que se trata de una campaña "ilusionante", aunque también "muy polarizada. No obstante, ha asegurado que "saben que todo el compromiso, sacrificio y esfuerzo de Podemos va a dar sus resultados".

"Somos la única fuerza de izquierda capaz de traccionar de verdad a la izquierda hacia servicios sociales, derechos sociales y derechos humanos. Los defendemos con bravura, los defendemos con cuerpo, con convicción y compromiso", ha defendido la coruñesa.

En materia de vivienda, Podemos ha denunciado que la especulación con la vivienda está "arrinconando" a la ciudadanía con alquileres y precios "imposibles", mientras hay "más de cuatro millones de viviendas vacías en Galicia". "Un Estado fuerte, una sociedad democrática, no lo puede consentir", ha enfatizado, asegurando que la lucha de Podemos se va a centrar en acabar con la especulación "salvaje".

La defensa de los servicios públicos ha sido otro de los ejes centrales de las intervenciones. Podemos ha reivindicado su papel como garantía de protección social y ha defendido que "son los que protegen y cuidan a las familias".

En este sentido, Ximena Cheda ha criticado la falta de políticas de vivienda e igualdad y ha puesto como ejemplo la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, apuntando que Lugo llevaba cuatro años sin cubrir la plaza de psicóloga de la Casa de la Mujer. "La única izquierda que existe real y que va a defender los derechos es Podemos. Es la que va a luchas por ti con cuatro con diez o con setenta diputados", ha subrayado

Por su parte, el candidato por Ourense, Antonio Naval, ha denunciado el encarecimiento de los alimentos, de los precios de la energía o la gasolina, así como los problemas de las nuevas generaciones para construir un proyecto de futuro.

Mientras Lucas Meda ha reivindicado a su generación, a la "mal llamada generación perdida", y ha recordado las dificultades que afrontaron muchos jóvenes tras finalizar sus estudios durante la crisis económica. "Este 29N podemos votar con convicción, porque sí hay alternativa a este sistema capitalista que nos roba el tiempo, la salud y la vida", ha afirmado.

VOTO ÚTIL

Preguntados por el denominado voto útil, los representantes de Podemos han rechazado que la ciudadanía deba votar condicionada por el temor a un posible resultado electoral. "En democracia se vota por convicción", han defendido, al considerar que el voto debe servir para respaldar las ideas de los votantes.

"Votar con miedo es votar para que no venga otro. Nosotras queremos votar para estar allí defendiendo lo que estamos convencidas de defender", han señalado.

La formación también ha reivindicado su trayectoria durante su etapa en el Gobierno central y ha instado a comparar los avances legislativos de aquella etapa con los últimos años. Entre las cuestiones mencionadas han destacado las políticas de conciliación, igualdad, permisos y vivienda.