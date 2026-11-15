Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Podemos Galicia presenta sus candidaturas al Congreso para el 29N con tres ejes claves: "Paz, casa y trabajo"

Los candidatos reafirman que el democracia "se vota por convicción" y no por "miedo para que no venga otro"

Ep
15/11/2026 14:06
Presentación Podemos Galicia
Presentación Podemos Galicia
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Podemos Galicia ha presentado este domingo a sus cabezas de lista al Congreso de los Diputados por las cuatro provincias gallegas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Antonio Naval encabezará la candidatura por Ourense; Ximena Cheda, por Lugo; Lucas Meda, por Pontevedra, e Isabel Faraldo, por A Coruña.

Durante el acto de presentación, celebrado en la capital gallega, la formación ha situado en el centro de su campaña tres conceptos: "Paz, casa y trabajo", con los que pretende articular sus principales propuestas políticas.

Faraldo, candidata por A Coruña, ha trasladado que se trata de una campaña "ilusionante", aunque también "muy polarizada. No obstante, ha asegurado que "saben que todo el compromiso, sacrificio y esfuerzo de Podemos va a dar sus resultados".

"Somos la única fuerza de izquierda capaz de traccionar de verdad a la izquierda hacia servicios sociales, derechos sociales y derechos humanos. Los defendemos con bravura, los defendemos con cuerpo, con convicción y compromiso", ha defendido la coruñesa.

En materia de vivienda, Podemos ha denunciado que la especulación con la vivienda está "arrinconando" a la ciudadanía con alquileres y precios "imposibles", mientras hay "más de cuatro millones de viviendas vacías en Galicia". "Un Estado fuerte, una sociedad democrática, no lo puede consentir", ha enfatizado, asegurando que la lucha de Podemos se va a centrar en acabar con la especulación "salvaje".

La defensa de los servicios públicos ha sido otro de los ejes centrales de las intervenciones. Podemos ha reivindicado su papel como garantía de protección social y ha defendido que "son los que protegen y cuidan a las familias".

En este sentido, Ximena Cheda ha criticado la falta de políticas de vivienda e igualdad y ha puesto como ejemplo la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, apuntando que Lugo llevaba cuatro años sin cubrir la plaza de psicóloga de la Casa de la Mujer. "La única izquierda que existe real y que va a defender los derechos es Podemos. Es la que va a luchas por ti con cuatro con diez o con setenta diputados", ha subrayado

Por su parte, el candidato por Ourense, Antonio Naval, ha denunciado el encarecimiento de los alimentos, de los precios de la energía o la gasolina, así como los problemas de las nuevas generaciones para construir un proyecto de futuro.

Mientras Lucas Meda ha reivindicado a su generación, a la "mal llamada generación perdida", y ha recordado las dificultades que afrontaron muchos jóvenes tras finalizar sus estudios durante la crisis económica. "Este 29N podemos votar con convicción, porque sí hay alternativa a este sistema capitalista que nos roba el tiempo, la salud y la vida", ha afirmado.

VOTO ÚTIL

Preguntados por el denominado voto útil, los representantes de Podemos han rechazado que la ciudadanía deba votar condicionada por el temor a un posible resultado electoral. "En democracia se vota por convicción", han defendido, al considerar que el voto debe servir para respaldar las ideas de los votantes.

"Votar con miedo es votar para que no venga otro. Nosotras queremos votar para estar allí defendiendo lo que estamos convencidas de defender", han señalado.

La formación también ha reivindicado su trayectoria durante su etapa en el Gobierno central y ha instado a comparar los avances legislativos de aquella etapa con los últimos años. Entre las cuestiones mencionadas han destacado las políticas de conciliación, igualdad, permisos y vivienda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Presentación Podemos Galicia

Podemos Galicia presenta sus candidaturas al Congreso para el 29N con tres ejes claves: "Paz, casa y trabajo"
EP
000_Eduardo_Mosqueira_Rey_PORTADA_

Así será el calendario municipal de A Coruña en 2027
Redacción
Registro de la casa de José Luis Ábalos en Valencia

Ábalos pide al juez anular el registro de su casa en Valencia por no estar presente
EFE
Una farmacéutica muestra varios medicamentos ordenados para su venta

El Sergas vigila desde hace 10 años las existencias de medicamentos para minimizar el impacto de la rotura de stock
EP