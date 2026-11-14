Rueda muestra a Feijóo como necesario y pide a España votarlo porque no se va a arrepentir

Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo en un acto en la campaña electoral en Santiago de Compostela EFE

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha presentado este sábado al candidato de su partido a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, como "necesario" y ha pedido a España que le dé su voto "porque no se va a arrepentir".

En el compostelano Multiusos Fontes do Sar, que ya tiene de serie los asientos y el suelo azules, Rueda ha pedido apoyar a un político "serio, honrado y motivado" que se ha mantenido sereno todavía cuando han intentado destruirle.

La mejor victoria será la de todo un país frente al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha manifestado el líder de los populares gallegos en un polideportivo abarrotado, con 8.000 personas según los datos facilitados a la prensa.

"Esto impresiona", ha dicho Rueda ante la afluencia, y ha apuntado que el próximo miércoles será Sánchez quien esté mitineando en este mismo escenario.

"A ver si son capaces de llenarlo", ha ironizado Rueda, y con el mismo sarcasmo ha dicho que si es necesario se le presta el material de Antonio Rodríguez, 'Toñito', el fan incondicional de Feijóo que de nuevo ha mostrado en esta jornada el cartel que se hizo viral con el eslogan "fenómeno".

En un público en el que estaba José Manuel Romay Beccaría, el considerado mentor político de Feijóo, su sucesor al frente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha comentado que van a exigirle como el que más, si las urnas revelan el resultado esperado, pero "sabemos que Feijóo cumple".

"Vienes con tu gente a coger fuerzas", ha exclamado, y ha afirmado que ya queda menos para un gobierno "que nos valore" y permita dejar atrás cosas que horrorizan y "quedan superadas al día siguiente" por otras peores.

El líder del partido en A Coruña, Diego Calvo, ha recordado en su intervención que el 29N va de "escoger entre la decencia o la delincuencia".

En el polideportivo se ha proyectado el vídeo con estética de anime japonés en el que Feijóo, convertido en superhéroe, se enfrenta a un Pedro Sánchez que aparece como un personaje malvado de ojos rojos al que logra esquivar.

"De un pueblo de Galicia, de una tienda y un andén, años tomando decisiones, años de escuchar y hacer, lleva el pueblo en la memoria, no se olvida de quién es", ha presentado al candidato la voz en off al evocar su infancia en Os Peares (Ourense) y el ultramarinos de su abuela Eladia donde él ayudaba a poner los precios.

Más tarde, en otra proyección su propia madre, Sira, le ha encomendado hacer las cosas bien. "Sé serio, piensa siempre en los demás", ha sido su ruego seguido de aplausos.