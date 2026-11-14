Frente Amplio propone pagar 1.300 millones de euros para expropiar la AP-9

El portavoz de Frente Amplio en Galicia, Paulo Carlos López (en el centro), esta mañana, en un acto en la estación de servicio de O Burgo, en la AP-9 D. Sánchez

El Frente Amplio en Galicia insiste en nacionalizar la AP-9. Y para ello tiene un plan: "O prezo real de mercado non supera os 1.400 millóns de euros. Desde Fronte Ampla propoñemos utilizar eses millóns de euros para expropiar a auroestrada. Cremos que técnicamente é viable, económicamente sostible e socialmente xusto". La formación, liderada por Paulo Carlos López, presentó la iniciativa en la mañana de este sábado en la propia autopista del Atlántico, concretamente en la estación de servicio de O Burgo en un acto en el que, además, del propio portavoz en la comunidad y candidato al Senado, también participaron Manuel Lago, diputado de Sumar en el Congreso de los Diputados, y Trinidad Palacios, candidata de Sumar a la Alcaldía de A Coruña

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Actualmente, el Gobierno del Estado se encuentra en negociaciones con la Xunta de Galicia sobre el traspaso, después de que el pasado mes de julio el pleno del Congreso aprobase de forma definitiva la ley para transferir la autopista a la comunidad gallega. Según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, las negociaciones con el Ejecutivo autonómico están avanzadas, aunque sigue habiendo diferencias económicas entre administraciones.

También gratuita

El traspaso, sin embargo, no es suficiente para el Frente Amplio. "Ademais de que sexa galega, ten que ser gratuita. Agora nós temos que rematar o traballo", ha incidido esta mañana Paulo Carlos López. Durante el acto, el portavoz señaló a los "responsables políticos de que a cidadanía galega siga pagando peaxes en 2026: José María Aznar, Manuel Fraga e Alberto Núñez Feijóo, quenes prorrogaron a concesión ata o 2048 e quenes privatizaron o que ten que ser un servizo público", comentó.

Tal y como recordó el portavoz gallego, actualmente son más de 40 euros lo que cuesta el trayecto ida y vuelta entre A Coruña y Vigo. Un coste que se incrementa a los 56 en el caso de hacerlo de extremo a extremo (Ferrol-Tui). "É insoportable", apuntó. Según López, para expropiar la entrevista es necesario el pago de una compensación a los fondos de inversión propietarios. Una compensación que el propio Manuel Lago cifra en 3.400 millones, hasta 2048. Sin embargo, el precio de mercado, según el diputado, es mucho menor -unos 1.300-. Una cifra "suficiente" para recuperar la AP-9 y hacerla gratuita para todos los gallegos.