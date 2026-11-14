El PSOE reúne en Eirís a sus candidatos de las comarcas de A Coruña y Betanzos

Obdulia Taboadela e Inés Rey, presidieron el acto del PSOE, esta mañana, en Eirís Quintana

El PSOE celebró reunió en la mañana de este sábado en la cúpula de Eirís a candidatos y representantes municipales de las comarcas de A Coruña y Betanzos, en el segundo día de campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En el acto participaron Obdulia Taboadela, cabeza de lista al Congreso; Jesús Fernández Díez y Marymer Prieto Lamas, candidatos de la comarca; Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; y Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa de Bergondo, además de portavoces, concejales y otros representantes socialistas de ambas comarcas.

El PSOE denuncia "un nuevo escándalo" en la contratación de Oleiros Más información

Durante su intervención, Obdulia Taboadela trasladó la ilusión y la esperanza con las que la formación socialista afronta las primeras jornadas de campaña: “Aquí estamos con moitísima ilusión e esperanza nunha remontada que vai levar a Pedro Sánchez ao Goberno de novo. Porque temos un plan para este país: seguir mellorando a vida da xente”, afirmó la candidata socialista.

Taboadela también hizo referencia al lema de la campaña del PSOE, ‘A forza da xente’, y expresó su confianza en las posibilidades de la formación socialista de cara a la cita electoral del 29 de noviembre. De esta forma, la cabeza de lista al Congreso y exsubdelegada del Gobierno en A Coruña también advirtió del riesgo de retrocesos sociales que, a su juicio, supondría un posible gobierno del Partido Popular y Vox, formaciones a las que atribuyó una “axenda oculta de perda de dereitos e de retroceso en todos os eidos”.