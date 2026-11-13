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Galicia

Los Tedax se movilizan en Vigo por una maleta abandonada en la puerta del hospital

Efe
13/11/2026 10:20
Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo
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Agentes especializados en explosivos de la Policía Nacional (Tedax) acudieron a primera hora de la mañana de este viernes al hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, alertados por una maleta abandonada a las puertas de Urgencias.

Ante la posibilidad de que la maleta escondiera un artefacto explosivo, los agentes activaron el protocolo habitual: detuvieron el tráfico y establecieron un perímetro de seguridad, ante la extrañeza de los conductores, que vieron detenida su marcha en las inmediaciones del hospital.

Finalmente, se trató de una falsa alarma puesto que en el interior de la maleta no había más que ropa, según fuentes de la Policía Nacional.

La alarma saltó sobre las ocho de la mañana, cuando una persona dejó la maleta a las puertas de Urgencias, cogió una riñonera y abandonó el lugar dejando allí la maleta.

Apenas media hora después la normalidad regresó a las inmediaciones del hospital una vez los agentes comprobaron que se trataba de una falsa alarma.

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