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Galicia

La Xunta fija el 100% de los servicios urgentes ante una nueva huelga de médicos del 16 al 28 de noviembre

Efe
13/11/2026 17:50
Concentración en el Chuac por la huelga nacional de médicos por el estatuto
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Germán Barreiros
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La Xunta ha fijado servicios mínimos para garantizar la asistencia sanitaria durante la primera fase de la huelga convocada por el sindicato Médicos Unidos (SMU), dirigida al personal médico del sistema público de salud, que se desarrollará desde las 8.00 horas del próximo lunes 16 de noviembre hasta las 8.00 horas del sábado 28.

Según recoge la orden publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los mínimos contemplan la cobertura del 100% de la actividad urgente, tanto en la atención hospitalaria como en la extrahospitalaria, además de garantizar la continuidad de determinados procesos asistenciales que no pueden aplazarse sin perjudicar la salud de los pacientes.

En el ámbito hospitalario, se establece la cobertura íntegra de los servicios de urgencias y guardias médicas, los quirófanos para intervenciones inaplazables, las salas de partos y los laboratorios de urgencias. También se garantiza el 100% de la actividad en las unidades de reanimación, cuidados intensivos de adultos y pediátricos, unidades coronarias, diálisis, tratamientos oncológicos y trasplantes.

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Asimismo, se mantendrá la actividad quirúrgica de los pacientes cuyas patologías pongan en peligro su vida o puedan agravar su estado de salud, con especial atención a los procesos neoplásicos.

En las unidades de hospitalización, la orden establece la presencia de al menos un facultativo por unidad médica y quirúrgica, con una dotación que oscila entre uno y cuatro profesionales en función del tamaño de cada unidad.

Se garantizará también la atención urgente a los pacientes ingresados, las altas clínicas y la asistencia a quienes reciben cuidados paliativos u hospitalización a domicilio.

Los mínimos incluyen las consultas consideradas urgentes o preferentes, las vinculadas a procesos asistenciales garantizados y las inaplazables de pacientes oncológicos que precisen tratamientos no demorables.

También se mantendrán las pruebas complementarias urgentes y las necesarias para pacientes hospitalizados, así como la dispensación de sangre, medicamentos y productos sanitarios imprescindibles.

La orden recoge igualmente la garantía de actividad para los pacientes con indicación quirúrgica de prioridad 1 y para los procesos sujetos a los plazos máximos de acceso establecidos, de menos de 30 días para las intervenciones de prioridad 1 y de menos de 60 días para los procesos garantizados.

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