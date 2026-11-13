El faro con forma de vela a 45 minutos de A Coruña que diseñó un arquitecto gallego y al que no se puede subir por dentro

Faro de Punta Nariga

A 45 minutos de A Coruña por la AC-552 en dirección a Malpica de Bergantiños, en la aldea de Barizo, se levanta una de las construcciones más reconocibles de toda la Costa da Morte: el Faro de Punta Nariga. No es un faro antiguo con historia de naufragios, sino una obra de 1998 firmada por el arquitecto gallego César Portela, con una forma angular que recuerda a la proa de un barco clavada sobre un afloramiento de roca afilado.

La torre mide unos 50 metros y no se puede visitar por dentro, porque sigue siendo una instalación de Puertos del Estado en funcionamiento. Lo que sí se puede hacer, y es lo que atrae a la mayoría de quienes se acercan, es subir hasta la plataforma exterior que actúa como mirador natural sobre el Atlántico.

El castillo medieval a 45 minutos de A Coruña con entrada gratuita, visitas guiadas y una torre del homenaje que se puede subir entera Más información

Cómo llegar y qué se puede hacer

El acceso es libre y gratuito, sin horario de apertura ni cierre porque se trata de un espacio exterior abierto todo el año. El aparcamiento está a pocos metros de la base del faro, y desde ahí un paseo corto y sin dificultad lleva hasta la plataforma de observación, con vistas que en días despejados alcanzan varios kilómetros de costa hacia el norte y hacia el sur.

No hay bar ni tienda de recuerdos junto al faro, así que quien quiera completar el plan con algo de comer tiene que bajar hasta el puerto de Malpica, a unos diez minutos en coche, donde la lonja vende directamente el marisco de la zona.

Un diseño que rompió con la tradición

Lo que distingue a Punta Nariga de cualquier otro faro gallego es precisamente que renuncia al modelo clásico de torre cilíndrica blanca. César Portela buscó una forma que dialogara con la roca sobre la que se asienta, y el resultado es una estructura de hormigón visto, sin ornamento, que ha aparecido en más de un reportaje de arquitectura internacional por su diseño arriesgado en un entorno tan expuesto al viento y al oleaje.

Esa misma exposición hace que la visita cambie por completo según el día: con mar en calma es un mirador tranquilo, y con temporal se convierte en uno de los puntos donde mejor se aprecia la fuerza del Atlántico rompiendo contra la Costa da Morte, aunque conviene mantener distancia de seguridad respecto al borde en esas condiciones.

Para quien busca completar la ruta

El faro se puede combinar con las Islas Sisargas, visibles desde el propio mirador, o con una parada en el Museo do Mar de Malpica antes de volver hacia A Coruña. Es un plan de menos de dos horas en total, sin entrada que pagar y sin necesidad de reservar nada por adelantado, lo que lo convierte en una escapada fácil de improvisar cualquier fin de semana del año.

Quien viaje con niños puede aprovechar además el propio puerto de Malpica, con su lonja abierta al público en las horas de subasta del pescado, un espectáculo que pocas familias de la ciudad han visto de cerca y que añade un segundo atractivo a la misma salida sin alargar demasiado el trayecto en coche desde A Coruña.