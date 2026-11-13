El IPC gallego se sitúa en el 5,3% en octubre

Un hombre hace la compra en un supermercado EFE

El Índice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa interanual en el 5,3% en octubre en Galicia, cuatro décimas más que la media nacional, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los precios siguieron subiendo entre septiembre y octubre un 0,4%, acumulando un crecimiento en lo que va de año del 4,7% en la comunidad.

Así, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,9% en los últimos 12 meses y las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 2,8%. El vestido y el calzado fueron unos de los productos que menos subieron, con un 1,7%, mientras que la vivienda se disparó un 11,2%. Por su parte, los muebles y artículos del hogar se encarecieron un 2,1% y la sanidad, un 2,5%.

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Sin embargo, el transporte se incrementó un 11,5% y la información y las comunidades, un 4,1%, seguida de las actividades recreativas, deporte y cultura, con un 3,5% más.

Los restaurantes y el alojamiento se encarecieron un 4,3% en Galicia en octubre, mientras que los seguros y servicios financieros, un 3,7% y el cuidado personal y otros, un 3,2%.

El único apartado de la cesta de la compra que bajó fueron los servicios de educación, que cayeron un 0,3% en octubre en la Comunidad.

A nivel nacional, el IPC mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%.

El INE explicó que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que alimentos y ropa también contribuyeron a rebajar el IPC al elevar sus precios menos que en octubre del año pasado.

No obstante, esta evolución se vio compensada por los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos que en octubre de 2025, y el gas, que incrementó sus precios más que hace un año.

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En concreto, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas situó su tasa anual en octubre en el 2,4%, tres décimas por debajo de la del mes pasado, debido a que los precios de las frutas y frutos de cáscara subieron menos que un año antes.

Por su parte, el grupo de vestido y calzado recortó tres décimas su avance interanual, hasta el 1,8%, en tanto que el transporte presentó una tasa del 10,3%, dos décimas menos que el mes pasado, debido a la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

Por contra, el grupo de vivienda elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 7,6%, debido a la subida del gas, en tanto que actividades recreativas, deporte y cultura incrementó su tasa hasta el 4,1%, cinco décimas más, por los paquetes turísticos.

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Los datos revelan también que hacer la compra es un 2,4% más caro que hace un año, un periodo en el que destaca el incremento de precios de las legumbres y hortalizas frescas (12,4%), las frutas frescas (9%) y los huevos (7,1%).

Los datos publicados por el INE reflejan también caídas anuales del 4,3% del precio del azúcar y del 3,1% en el caso del café, cacao e infusiones. A solo dos meses de que finalice el año, el acumulado anual enero-octubre refleja que el precio de la cesta de la compra se encareció casi un 2% en esos diez meses.