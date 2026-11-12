La Xunta denuncia que Galicia queda "discriminada" con la nueva planificación eléctrica

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ve "insuficiente" la inversión de la nueva planificación eléctrica en Galicia, que queda "francamente discriminada" porque es, según sus cifras, solo un 3,5% del total, con 599 millones de euros.

Además, la conselleira critica que la planificación no tiene en cuenta ni el peso poblacional ni la aportación renovable que hace la comunidad gallega al conjunto estatal.

Lorenzana ha hecho estas declaraciones en Viena, coincidiendo con la clausura de la feria Enlit Europe, el principal congreso europeo sobre la transición energética, y después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, compareciese este jueves, a petición propia, ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar la planificación de la red de energía eléctrica.

Según la titular de Economía, entre las 17 comunidades autónomas Galicia queda en décimo primer lugar en volumen de inversión por parte del Ejecutivo, "al no tenerse en cuenta tampoco las solicitudes de los puntos de evacuación necesarios ni la demanda energética derivada del creciente desarrollo industrial que está registrando la comunidad".

Reconoce que Galicia queda "bien reforzada" en la zona de A Coruña y Arteixo, pero señala que "déficits importantes" y menciona la Plisan (Plataforma Logística Industrial de Salvaterra - As Neves), donde "no existe conexión eléctrica suficiente para los proyectos industriales en esta zona".

También se refiere al área más al oeste de la provincia de Lugo, y a la zona de Curtis, "que quedan sin refuerzo y donde, en consecuencia, quedan también muy comprometidos" futuros proyectos.

Centrales reversibles

Desde el punto de la evacuación, ha avisado de que no se refuerzan "muchas" de las áreas estratégicas para la comunidad y en concreto apunta a las centrales reversibles de la provincia de Ourense.

Con respecto a la zona de Meirama (A Coruña), ha indicado que del último concurso de acceso al nudo de transición justa "ya se desprende claramente que no existe energía suficiente para todos los proyectos que la precisan" y en la nueva planificación, alerta, "no se refuerza".