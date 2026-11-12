Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta denuncia que Galicia queda "discriminada" con la nueva planificación eléctrica

Ep
12/11/2026 15:34
Lorenzana
La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ve "insuficiente" la inversión de la nueva planificación eléctrica en Galicia, que queda "francamente discriminada" porque es, según sus cifras, solo un 3,5% del total, con 599 millones de euros.

Además, la conselleira critica que la planificación no tiene en cuenta ni el peso poblacional ni la aportación renovable que hace la comunidad gallega al conjunto estatal.

Lorenzana ha hecho estas declaraciones en Viena, coincidiendo con la clausura de la feria Enlit Europe, el principal congreso europeo sobre la transición energética, y después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, compareciese este jueves, a petición propia, ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar la planificación de la red de energía eléctrica.

Según la titular de Economía, entre las 17 comunidades autónomas Galicia queda en décimo primer lugar en volumen de inversión por parte del Ejecutivo, "al no tenerse en cuenta tampoco las solicitudes de los puntos de evacuación necesarios ni la demanda energética derivada del creciente desarrollo industrial que está registrando la comunidad".

Reconoce que Galicia queda "bien reforzada" en la zona de A Coruña y Arteixo, pero señala que "déficits importantes" y menciona la Plisan (Plataforma Logística Industrial de Salvaterra - As Neves), donde "no existe conexión eléctrica suficiente para los proyectos industriales en esta zona".

También se refiere al área más al oeste de la provincia de Lugo, y a la zona de Curtis, "que quedan sin refuerzo y donde, en consecuencia, quedan también muy comprometidos" futuros proyectos.

Centrales reversibles

Desde el punto de la evacuación, ha avisado de que no se refuerzan "muchas" de las áreas estratégicas para la comunidad y en concreto apunta a las centrales reversibles de la provincia de Ourense.

Con respecto a la zona de Meirama (A Coruña), ha indicado que del último concurso de acceso al nudo de transición justa "ya se desprende claramente que no existe energía suficiente para todos los proyectos que la precisan" y en la nueva planificación, alerta, "no se refuerza".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Camino reparado en Sombreu, Miño

Finalizan las obras de pavimentación en Sombreu y el Camiño Real de Miño
Redacción
Lorenzana

La Xunta denuncia que Galicia queda "discriminada" con la nueva planificación eléctrica
EP
Resonac Graphite 2

Aurelius compra la planta de grafito de Resonac en A Coruña
EFE
El ideal gallego

Una comida para disfrutar con los ojos cerrados en A Coruña
Esther Durán