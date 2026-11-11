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Galicia

La Xunta cifra en torno a un 9 % el seguimiento de la huelga en la sanidad gallega

Efe
11/11/2026 12:37
Una persona accede a un centro de salud en A Coruña
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha cifrado en torno a un 9 % el seguimiento en esta jornada de huelga general en la sanidad pública de Galicia.

En declaraciones a los periodistas, el titular de la cartera sanitaria gallega ha informado de que en los hospitales públicos el seguimiento se sitúa en el 8 % y en el 10 % en atención primaria con datos de las 11:00 horas aproximadamente.

Gómez Caamaño realizó estas declaraciones tras recibir, en la sede de la Consellería de Sanidade, la vacuna frente a la gripe y la covid.

El conselleiro animó a la ciudadanía a vacunarse y destacó los datos positivos de cobertura que registra la campaña de inmunización 2026-27, especialmente en el colectivo de 80 o más años, donde ya se alcanzó el 74 % de vacunados, dijo.

En otros grupos de edad, la cobertura llega al 57 % entre los mayores de 70 años y un 38 % en el grupo de 60 a 69 años. En el caso de la población infantil, la cobertura se sitúa en el 58 % entre los niños y niñas de 6 a 59 meses.

Sobre los objetivos del programa de vacunación, el conselleiro afirmó que "por definición somos optimistas".

En la misma línea se pronunció la jefa del Servicio de Prevención y Control de Enfermedades de la Dirección General de Salud Pública, Susana Mirás, quien indicó que "por lo menos esperamos llegar a la cobertura de la campaña anterior".

Recordó Gómez Caamaño que la inmunización es una herramienta fundamental para reducir las complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos.

Como novedades, explicó que la actual campaña incorpora la ampliación de la vacuna de alta carga al grupo de 65 a 69 años y la extensión del programa piloto de vacunación escolar a 75 centros educativos.

En cuanto al ensayo clínico Combogal, para evaluar la eficacia de la vacuna combinada frente a la gripe y el covid entre la población mayor de 65 años, el conselleiro dijo que cuenta ya con más de 14.000 participantes y sigue activo en los 14 hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) durante los fines de semana, y de lunes a viernes en 65 centros de salud.

El objetivo de este estudio es evaluar la mejor estrategia de inmunización frente a la gripe y la covid en la población de 65 o más años, comparando la administración de una vacuna combinada con la aplicación de las dos vacunas por separado.

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