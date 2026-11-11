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Galicia

La patronal del metal e industrias asociadas cifra en un 15% el seguimiento de la huelga en Galicia

Europa Press
11/11/2026 16:00
Una huelga el año pasado revindicando un convenio
Archivo El Ideal Gallego
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La patronal de la industria del metal y las tecnologías asociadas en Galicia, Asime, cifra en un 15% el seguimiento de la huelga general en el sector y destaca que la jornada transcurre "mayoritariamente sin incidentes de gravedad", aunque apunta a "episodios puntuales de amenazas".

"La adhesión a la huelga es desigual según las áreas de actividad, destacando un mayor respaldo en la industria naval (60%) y la automoción (25%)", constata, a través de un comunicado.

Por su parte, en las industrias de construcciones, estructuras metálicas y cerramientos-aluminio, así como en la industria aeroespacial, el seguimiento lo fija en torno al 10%.

En el caso de los servicios tecnológicos, estima el seguimiento en un 5% y en otras áreas de actividad, dice, es también del 5%.

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) ha llevado a cabo el seguimiento de la huelga general convocada este miércoles en el conjunto del sector en las cuatro provincias gallegas, a través, dice, del contacto directo con empresas del sector de toda Galicia.

Desde la asociación, su secretario general, Enrique Mallón, manifiesta que no comparte "el sentido de esta huelga", que entiende que "no es laboral, ya que no hay motivos laborales, al menos desde el inicio".

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"Pero, lógicamente, lo que tenemos que intentar es que tenga el menor impacto posible en las organizaciones, empresas, en la producción, en las ventas y en la gestión de las personas que quieren ejercer ese derecho al trabajo de forma regular"", advierte.

En la actividad portuaria alude a una reducción de la actividad habitual, "si bien las empresas continúan trabajando y manteniendo parte de su operativa".

En este sentido, el secretario general de Asime considera que "el resto de la jornada se va a desarrollar de forma normal, probablemente en algunas empresas con incremento de actividad" y espera que las pérdidas "se puedan recuperar o minimizar lo máximo posible, para intentar que no impacte en la competitividad y en la producción de las empresas".

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Navantia

En el caso concreto de Navantia, el seguimiento en el conjunto de Navantia (respecto a plantilla propia) ha sido del 57%, según fuentes de la empresa, aunque ha sido desigual según los centros.

Así, apuntan a un seguimiento "total" en la ría de Ferrol (Ferrol y Fene), si bien añaden estas fuentes que "se han respetado los servicios mínimos".

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