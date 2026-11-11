Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El delegado del Gobierno destaca los "escasos incidentes" en la huelga tras las denuncias de cargas policiales

Ep
11/11/2026 14:12
La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo
La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado el desarrollo de la huelga general durante la noche y en el transcurso de esta mañana -a la espera de las protestas convocadas por la tarde- con "escasos incidentes".

"Pocos o muy escasos", ha asegurado en declaraciones a Europa Press sin entrar en las denuncias sindicales sobre cargas policiales "desproporcionadas" en algún caso ante piquetes informativos, como denunciaron sindicatos en la ciudad herculina, en Lugo o en Santiago.

La concentración de la CIG en los jardines de Méndez Núñez

En directo | La huelga general en A Coruña: unas 12.000 personas participan en las manifestaciones

Más información

"Hablamos de una huelga que afecta a toda la actividad productiva", ha insistido para remarcar el hecho de que esté siendo una jornada "sin incidentes reseñables" en el contexto de manifestaciones "masivas y muy importantes".

"Tenemos que confiar que estas manifestaciones que quedan se desarrollen con normalidad", ha asegurado para indicar que desde la Delegación del Gobierno se ha estado en contacto con sindicatos y empresarios.

Todo ello con el objetivo "de garantizar ese derecho fundamental y, de alguna manera, que no haya ningún incidente", ha insistido. Preguntado sobre las denuncias sindicales de cargas policiales "desproporcionadas", ha aseverado que fueron "incidentes muy puntuales".

"Primó la negociación", ha manifestado para insistir en que se buscó garantizar el derecho a la información, a través de los piquetes, con la propia actividad en el caso de los que no secundaron la huelga y con el derecho a manifestación. "Estamos para proteger a los manifestantes también", ha aseverado a este respecto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Campos y Ron, esta mañana, en su comercio de la antigua estación

El último comercio de la antigua estación de buses de A Coruña cerrará sus puertas este mes
Dani Sánchez
Piquetes en Cuatro Caminos y El Corte Inglés

Poca clientela en los comercios y hostelería de A Coruña que optaron por abrir en esta jornada de huelga
EP
La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo

La huelga deja un balance de 40 detenidos y 476 incidencias por las actuación de piquetes hasta media mañana
EP
El lider de VOX, Santiago Abascal y el presentador David Broncano, durante la entrevista en el programa de La Revuelta

Vox anuncia que Abascal no volverá a ceder su imagen y discurso en exclusiva, tras los cortes de 'La Revuelta'
EP