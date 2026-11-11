El delegado del Gobierno destaca los "escasos incidentes" en la huelga tras las denuncias de cargas policiales

La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo Quintana

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado el desarrollo de la huelga general durante la noche y en el transcurso de esta mañana -a la espera de las protestas convocadas por la tarde- con "escasos incidentes".

"Pocos o muy escasos", ha asegurado en declaraciones a Europa Press sin entrar en las denuncias sindicales sobre cargas policiales "desproporcionadas" en algún caso ante piquetes informativos, como denunciaron sindicatos en la ciudad herculina, en Lugo o en Santiago.

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"Hablamos de una huelga que afecta a toda la actividad productiva", ha insistido para remarcar el hecho de que esté siendo una jornada "sin incidentes reseñables" en el contexto de manifestaciones "masivas y muy importantes".

"Tenemos que confiar que estas manifestaciones que quedan se desarrollen con normalidad", ha asegurado para indicar que desde la Delegación del Gobierno se ha estado en contacto con sindicatos y empresarios.

Todo ello con el objetivo "de garantizar ese derecho fundamental y, de alguna manera, que no haya ningún incidente", ha insistido. Preguntado sobre las denuncias sindicales de cargas policiales "desproporcionadas", ha aseverado que fueron "incidentes muy puntuales".

"Primó la negociación", ha manifestado para insistir en que se buscó garantizar el derecho a la información, a través de los piquetes, con la propia actividad en el caso de los que no secundaron la huelga y con el derecho a manifestación. "Estamos para proteger a los manifestantes también", ha aseverado a este respecto.