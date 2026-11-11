El Bono de Alugueiro Social de la Xunta se puede pedir hasta el 31 de diciembre, y el Concello da Coruña tramita la solicitud

Una carpeta de documentos

Quien atraviesa una dificultad económica grave y no puede pagar el alquiler tiene en Galicia una ayuda específica para no perder la vivienda mientras se resuelve la situación, el Bono de Alugueiro Social. La Xunta ha confirmado que tanto las concesiones iniciales como las prórrogas de esta ayuda no pueden extenderse más allá del 31 de diciembre de 2026, así que quien la necesite tiene que solicitarla o renovarla antes de esa fecha.

El bono no es una ayuda genérica para cualquier inquilino con dificultades, sino que está reservada a situaciones concretas de vulnerabilidad reconocidas por la norma.

Las claves

Cubre a quien está en riesgo de perder su vivienda por impago de la renta.

También a víctimas de violencia de género con dificultades para pagar el alquiler.

Y a quien ha perdido su vivienda habitual por daños imprevistos, como un incendio o una inundación.

Las concesiones y prórrogas no pueden superar el 31 de diciembre de 2026.

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Quién puede acceder a esta ayuda

El programa está pensado para cuatro perfiles concretos: personas en riesgo de desahucio por no poder afrontar la renta, víctimas de violencia de género que necesitan asumir un alquiler por su cuenta, personas que han perdido su vivienda habitual por un daño sobrevenido que la hizo inhabitable, y quienes tenían un contrato de vivienda protegida gestionada por el Instituto Galego da Vivenda e Solo y ese contrato ha finalizado.

En los cuatro casos, la ayuda busca evitar que la dificultad de vivienda se convierta en una emergencia habitacional mientras la persona reorganiza su situación económica.

Cómo se tramita en A Coruña

La solicitud no se presenta directamente en una oficina de la Xunta, sino en los servizos sociais del concello de residencia, que son quienes recogen el expediente inicial, valoran la situación de vulnerabilidad y lo trasladan al Instituto Galego da Vivenda e Solo para su resolución. En A Coruña, el departamento de servizos sociais municipais atiende estas solicitudes y puede orientar sobre qué informes o certificados acompañar según el motivo concreto de la petición.

Es importante no confundir este trámite con el Bono Alquiler Joven, que tiene requisitos de edad y no exige una situación de vulnerabilidad extrema, sino simplemente un nivel de ingresos por debajo de determinado umbral.

Qué pasa si la ayuda se agota antes de resolver la solicitud

Como el plazo máximo de concesión y prórroga termina el 31 de diciembre de 2026, quien ya cobra el bono y necesita continuar recibiéndolo debe pedir la renovación con antelación suficiente, porque una resolución tardía puede dejar un vacío entre el fin de la ayuda anterior y el inicio de la nueva. Los servicios sociales del concello son quienes mejor pueden informar sobre los plazos internos de tramitación antes de que se acabe el año.

Para quien solicita el bono por primera vez, conviene tener presente que la valoración de la situación de vulnerabilidad no es automática: un técnico de servicios sociales estudia cada caso de forma individual, y puede pedir documentación adicional, como nóminas recientes o un informe de la situación familiar, antes de trasladar el expediente al Instituto Galego da Vivenda e Solo para su resolución definitiva.