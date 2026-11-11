Atropellan a un miembro de un piquete del 11N en un polígono de Pontevedra

Huelga general 11-N EFE

Un miembro de un piquete informativo de Comisiones Obreras ha resultado herido a primera hora de este miércoles tras ser atropellado por un conductor en el polígono industrial de O Campiño, en Pontevedra, según ha informado el sindicato.

El atropellos se produjo cuando el afiliado de CC. OO., explica el sindicato, desarrollaba su labor de manera pacífica, momento en el que el conductor aceleró y la víctima quedó sobre el capó unos metros hasta que salió despedido contra la calzada.

El piquete fue evacuado al Hospital Montecelo de Pontevedra para la valoración médica de sus lesiones.

Desde CC. OO. han puesto los hechos en conocimiento de las fuerzas de seguridad y han calificado lo sucedido como un "lamentable incidente, instigado por el clima de tensión y desprecio que, desde la derecha, se viene generando hacia esta huelga general".

El sindicato ha sumado este suceso a otras incidencias registradas en el arranque del paro, entre las que han denunciado intervenciones policiales "desproporcionadas" en el polígono de Costa Vella en Santiago de Compostela y en las cocheras de Tranvías en A Coruña, donde denuncian que se usó gas pimienta y resultaron heridos dos sindicalistas.

Seguimiento del 70 %

Pese a estos altercados, la central sindical ha valorado de forma muy positiva las primeras horas de la huelga general en Galicia, y cifra el seguimiento en torno al 70 % en la industria gallega, con parálisis casi total en plantas como Navantia en Ferrol o GKN Driveline en Vigo.

Además, lo eleva a un 80 % de adhesión en el transporte de viajeros por carretera y el servicio de recogida de basuras, sectores donde han señalado que únicamente se están cubriendo los servicios mínimos.