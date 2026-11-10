Un estudio de la USC evidencia la "constitución genética singular" del 'can de palleiro'

Bica, la primera can de palleiro de la Guardia Civil Archivo El Ideal Gallego

La Facultad de Veterinaria de la USC, en Lugo, ha acogido este martes la presentación de un estudio liderado por el catedrático Paulino Martínez, en el que, entre otras conclusiones, se evidencia del "carácter genético singular" del llamado 'can de palleiro', lo que resultó clave para su conservación a largo plazo.

Se trata de una investigación genómica para la caracterización y recuperación de esta raza, que reveló que la diversidad genética del 'can de palleiro' se sitúa "en el rango superior de entre las razas estudiadas".

Los investigadores señalan que los perros domésticos presentan una enorme diversidad de características físicas, de comportamiento y de funciones, fruto de dos procesos principales: la domesticación a partir de los lobos y la formación de razas modernas durante los últimos 200 años. La selección artifical, el uso de un número reducido de animales fundadores y el aislamiento reproductivo provocaron diferencias genéticas entre las razas, pero también redujeron la diversidad genética dentro de muchas razas y aumentaron el parentesco y la consanguinidad.

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Esta situación es especialmente importante en las razas locales, poco numerosas o que pasaron por programas de recuperación, ya que el reducido número de reproductores puede favorecer la pérdida de variabilidad genética y el aumento de consanguinidad.

El 'can de palleiro' o pastor galego, es una raza autóctona de Galicia utilizada tradicionalmente para el pastoreo y la protección de explotaciones ganaderas, y durante el siglo XX sufrió un notable descenso poblacional debido a los cambios en el medio rural y la introducción de razas extranjeras.

Recuperación de la raza

A finales de los años 90 del siglo pasado se inició un programa de recuperación de las razas autóctonas gallegas y en 2001 se establecieron oficialmente el estándar racial y el libro genealógico del 'can de palleiro'.

El objetivo del estudio presentado este martes en Lugo era caracterizar genéticamente esta raza mediante información genómica, evaluando su diversidad genética, estructura poblacional, consanguinidad, etc. Además, se comparó con la raza pastor alemán, la raza de referencia por proximidad genética.

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Como resultado, se ha observado que la ausencia de desviaciones significativas en el equilibrio genético y la moderada consanguinidad, son "una garantía para su futuro", si se realiza una gestión genética adecuada. Además, todos los análisis llevados a cabo indican la diferenciación genética del 'can de palleiro' con respecto al pastor alemán y a un grupo mezclado de razas, permitiendo identificar un conjunto de marcadores altamente informativos que facilitan el desarrollo de una herramienta molecular para la asignación fiable de nuevos ejemplares al libro genealógico de la raza.

La combinación de una gran número de pequeñas variaciones presentes en el ADN, con información detallada sobre las características físicas y de comportamiento de los animales, permite identificar los factores genéticos asociados a determinados trazos, como el color de la capa, y aplicar este conocimiento a los programas de cría.