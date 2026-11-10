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Galicia

La reserva de los embalses gallegos baja al 45,6%, casi 10 puntos inferior a la media del país

Europa Press
10/11/2026 18:58
Embalse de Cecebre
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La reserva de los embalses gallegos baja a 1.694 hectómetros cúbicos (hm3), el 45,6% de su capacidad, dos puntos menos que la semana pasada, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica este martes.

Esta tasa está entre las más bajas del país, casi 10 puntos inferior a la media del 55,3%, con una reserva de 31.000 hectómetros cúbicos de agua.

En concreto, la cuenca Galicia Costa está en el 42,4%, la segunda cifra por la cola en el Estado, solo por encima del Duero (41,3%). Cuenta con 290 hm3 almacenados, menos que hace un año y que la media de la última década.

Por su parte, los embalses de Miño-Sil, los de mayor capacidad, acumulan 1.404 hm3, también menos que a estas alturas de noviembre en 2025 y que la media de los últimos 10 años.

Las precipitaciones afectaron a toda la península en la última semana. La máxima se produjo en Badajoz, con 45,4 litros por metro cuadrado.

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