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Galicia

Fallece una persona en Monforte al quedar atrapada debajo de un vehículo mientras maniobraba

Efe
10/11/2026 21:09
Emergencias 112
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Una persona falleció la tarde del lunes en el municipio lucense de Monforte de Lemos tras quedar atrapada debajo de un vehículo mientras este maniobraba, según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).

Según la información recogida por el 112 Galicia, el accidente se produjo en una pista que enlaza con la carretera autonómica LU-617, en Moreda, en Monforte de Lemos.

Quien alertó a los servicios de emergencias fue una vecina del lugar, a la que acudieron los implicados en el accidente para pedir ayuda, dado que la persona atropellada estaba atrapada bajo el vehículo.

Imagen de archivo de un accidente en la A-55 a la altura de Mos

Ocho heridos tras una colisión de cuatro vehículos en Mos

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Los gestores del CIAE solicitaron de inmediato la intervención de los Bomberos de Monforte, además de pedir la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Los bomberos prestaron ayuda a los sanitarios para acceder a la víctima, pero finalmente nada pudieron hacer por salvarla, según confirmó el equipo médico desplazado al lugar del siniestro. Hasta el lugar del accidente también acudieron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

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