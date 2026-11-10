Cómo evitar cortes al ver películas y series en casa

Una persona viendo la televisión

Con la llegada del otoño, quedarse en casa se convierte en un plan de lo más apetecible. Sobre todo si hay una buena película o una serie interesante esperando. Basta con preparar algo de picar, acurrucarse en el sofá con una manta y disfrutar de un rato de tranquilidad. Y opciones no faltan. Plataformas de streaming como Netflix, Disney+, HBO Max o Prime Video ofrecen una amplia variedad de contenidos que se adaptan a diferentes gustos y preferencias.

Ver una película o una serie desde el sofá parece un plan sin complicaciones. Hasta que la imagen se queda congelada o empieza a verse a trompicones. También puede suceder que el vídeo pierda calidad o que la plataforma tarde siglos en cargarse. Son situaciones bastante habituales y que tienen mucho que ver con la conexión a internet en casa. A veces el problema es algo tan sencillo como tener el router mal colocado o no disponer de una tarifa de fibra adecuada. Y claro, así es difícil disfrutar de maratones de cine sin interrupciones.

Los problemas más comunes al ver películas y series en el salón

Por qué se para la imagen en los mejores momentos

Pocas cosas hay más desesperantes que estar metido de lleno en una película o serie y que, justo en el mejor momento, la imagen empiece a pararse una y otra vez. Es lo que se conoce como buffering: ocurre cuando el dispositivo, por ejemplo, la Smart TV del salón, no recibe los datos a la velocidad necesaria para mantener el ritmo de la reproducción. El resultado son pausas inesperadas y pantallas de carga durante la visualización. En la mayoría de los casos, el origen está en un problema de la conexión a internet, ya sea por una velocidad insuficiente o una mala cobertura del WiFi.

Demasiados aparatos conectados a la misma red

En muchos hogares gallegos, la Smart TV del salón comparte el WiFi con móviles, ordenadores, tablets, videoconsolas y otros aparatos conectados. Y cuando todos empiezan a consumir datos al mismo tiempo, la red puede saturarse. Es entonces cuando llegan los cortes, las esperas y los problemas para ver una película o serie con normalidad.

Trucos para mejorar la señal WiFi

Dónde colocar el router para que llegue la señal

A veces, los problemas con la cobertura del WiFi dependen del sitio donde está colocado el router. No basta con tener una buena conexión de internet si el aparato está escondido detrás de un mueble o una televisión. Lo ideal es situarlo en un punto central de la casa, y, si la vivienda tiene varias plantas, colocarlo en una zona intermedia. También es importante que se sitúe a una altura de al menos 30 centímetros del suelo, lejos de

electrodomésticos y evitando, en la medida de lo posible, las paredes gruesas y otros obstáculos que puedan interferir en la señal.

Las ventajas de contar con tecnología WiFi 7

El WiFi 7 supone un salto importante respecto a las generaciones anteriores. Esta tecnología permite alcanzar velocidades de hasta 46 GB/s, 4,8 veces más que el WiFi 6. Pero no todo está en la velocidad. También incorpora Multi-Link Operation (MLO), que permite conectar un mismo dispositivo a las bandas de 2,4 y 5 GHz al mismo tiempo. Esto ayuda a reducir la latencia y, sobre todo, a disfrutar de una mejor cobertura y mantener una conexión más estable, algo que se agradece cuando toca ver una película o encadenar varios capítulos de una serie sin interrupciones.

Qué mirar al contratar la fibra para tu hogar

La velocidad necesaria según el uso de la familia

La velocidad de internet que necesita cada hogar gallego depende, sobre todo, del uso que se haga de la conexión. Netflix, por ejemplo, recomienda al menos 15 Mbps para ver películas y series en 4K sin interrupciones. Ahora bien, la cosa cambia cuando varios miembros de la familia se conectan al mismo tiempo para ver contenido en plataformas de streaming, jugar online o teletrabajar. Si en casa conviven Smart TVs, móviles, tablets y ordenadores conectados durante buena parte del día, lo más recomendable es optar por una tarifa de fibra de 600 Mbps o incluso de 1 Gb.

Disfruta de tus maratones de cine sin interrupciones

Al final, para ver una película o una serie sin que la imagen se pare cada dos por tres, lo importante es prestar atención a la conexión de internet. A veces basta con cambiar el router de sitio o desconectar algún dispositivo que no se esté utilizando. Otras veces, la solución pasa por contratar una tarifa de fibra con más velocidad. Sea cual sea el caso, tener una red que responda bien evita los temidos cortes. Y así, solo queda elegir qué ver, preparar las palomitas y disfrutar de maratones de cine en casa sin interrupciones