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Galicia

Alfonso Rueda promueve el Xacobeo 2027 en Brasil

Efe
10/11/2026 19:06
Alfonso Rueda habla ante los medios de comunicación tras la conclusión de la jornada de trabajo del gobierno autonómico en el monasterio de San Clodio (Leiro)
Alfonso Rueda habla ante los medios de comunicación tras la conclusión de la jornada de trabajo del gobierno autonómico en el monasterio de San Clodio (Leiro)
EFE / David Cabezón
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, invitó este martes a los brasileños a aprovechar las diferentes festividades y actividades culturales y religiosas previstas en el Xacobeo 2027 para visitar Galicia y recorrer el Camino de Santiago.

"Este es un mercado que nos interesa mucho y, por lo tanto, en vísperas del gran año de Galicia, del año santo, vinimos aquí para hacer un acto de promoción y dar a conocer todo lo que queremos hacer para celebrar el Xacobeo 2027", aseguró Rueda en declaraciones a periodistas en Río de Janeiro.

Rueda, que inició este martes una visita de dos días a Brasil para presidir el XIV Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas, el órgano que reúne cada tres años a los representantes de la colectividad gallega en el exterior, afirmó que su intención también es promover el Xacobeo 2027 en un mercado considerado estratégico.

"Queremos invitar a los brasileños a que nos visiten el próximo año y en los años siguientes", afirmó el presidente de la Xunta de Galicia.

Además de presentar en Brasil los actos oficiales previstos para el Xacobeo 2027, Rueda invitó a los gallegos residentes en Brasil y a los propios brasileños a aumentar su creciente presencia en el Camino de Santiago.

Según el presidente de la Xunta, Brasil está destacando en los últimos años por su creciente dinamismo como emisor de peregrinos y visitantes.

"Queremos promovernos aprovechando que estamos en Brasil, el segundo país en el mundo con mayor presencia gallega y un país con gran importancia por sus más de 200 millones de habitantes, muchos de ellos, en número creciente, haciendo el Camino de Santiago. Cada vez llegan más brasileños que hacen el Camino de Santiago, especialmente el Camino Portugués", afirmó.

El presidente autonómico también destacó la importancia de promover los productos gallegos en un "mercado tan grande y con tanta potencia como el brasileño".

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