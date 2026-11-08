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Galicia

Rueda anuncia el plan 'Galicia Industria 360': naves semipreparadas y viviendas si son necesarias

Europa Press
08/11/2026 18:32
Alfonso Rueda habla ante los medios de comunicación tras la conclusión de la jornada de trabajo del gobierno autonómico en el monasterio de San Clodio (Leiro)
Alfonso Rueda habla ante los medios de comunicación tras la conclusión de la jornada de trabajo del gobierno autonómico en el monasterio de San Clodio (Leiro)
EFE / David Cabezón
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La Xunta de Galicia pondrá en marcha una iniciativa que, bajo el nombre 'Galicia Industria 360', tratará de avanzar en un "nuevo modelo de implantación industrial" e integrará "en un solo paquete" el suelo necesario, naves preacondicionadas y, cuando sea necesario, viviendas para los trabajadores.

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha sido el encargado de anunciarlo en la comparecencia que ha clausurado su tercer retiro de trabajo con su equipo de gobierno, que se ha celebrado este fin de semana en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro (Ourense). Allí se ha tratado "por primera vez" este proyecto, junto a "otras muchas" ideas en marcha.

Aunque estará liderado por la Consellería de Economía e Industria, que estuvo trabajando en él en los últimos meses, Rueda ha adelantado que involucrará a varios departamentos autonómicos y necesitará ser abordado con una "visión integral", una característica que cree que define a su equipo. "El Gobierno de Galicia tiene que funcionar así: conectado y coordinado", ha apuntado.

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Dado que la voluntad de la Xunta es "atraer inversión", Rueda considera que su acción de gobierno no se puede "limitar a ofrecer parcelas o suelo industrial". Por tanto, el objetivo de 'Galicia Industria 360' es ofertar naves semipreparadas a partir de instalaciones modulares para que las empresas puedan empezar a producir "casi de inmediato".

Además, existirá la posibilidad de construir nuevas viviendas en aquellos lugares donde "la oferta sea insuficiente" o no haya vivienda disponible. El titular del Ejecutivo gallego se ha referido, sobre todo, a localidades medianas y pequeñas: "La falta de vivienda no puede ser un freno si existe suelo industrial y si existe la posibilidad de construir esas naves modulares".

Comenzará con cuatro proyectos pilotos, uno por provincia. Por el momento, el plan está en una fase inicial. Según se vaya avanzando, la Xunta irá concretando más detalles del mismo. Además, se complementa con el Plan extraordinario de solo empresarial, que impulsará a la creación de 12 millones de metros cuadrados hasta 2030.

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Balance de "logros" y corrección de "fallos"

Aparte de avanzar en proyectos de futuro como este, el fin de semana ha servido para hacer balance y "corregir los fallos donde sea necesario" para "coger con más fuerza esta última parte de la legislatura", en palabras de Rueda, que ha expresado sus "ganas" de afrontar el Xacobeo 2027. "Va a ser un gran año donde se va a demostrar que 'Galicia Calidade' es mucho más que un eslogan", ha asegurado.

Entre otros "logros", el encuentro sirvió para poner en valor la transferencia de las competencias de autorizaciones iniciales de trabajo y aeródromos no cualificados de interés general; el proyecto de la empresa SAIC Motor para abrir una planta en Ferrol, y las más de 4.000 viviendas en marcha. 

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"Mejor resultado para Feijóo" 

Rueda también ha defendido este domingo que Galicia tiene que ser la comunidad que otorgue mejor resultado a Alberto Núñez Feijóo el 29N y ha puesto en valor la política útil frente a los "escándalos" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Tenemos que ser con diferencia la comunidad con mejor resultado para Feijóo. El motor del cambio que tiene que haber en España tiene que salir de Galicia", ha defendido en Lalín (Pontevedra), donde ha participado en el tradicional magosto del PP.

Rueda ha pedido el "esfuerzo" y las "ganas" de saber ganar elecciones que tienen los populares en Galicia y ha señalado que los candidatos al Congreso y al Senado del PP en la comunidad deben reivindicar la política útil y para "resolver cosas".

VIGO, 14/10/2026.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (d), visita las obras de vivienda de promoción pública de la Xunta en Navia. EFE/Salvador Sas

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"La locura que lleva instalada en España casi 8 años está impidiendo que muchísimas cosas se puedan resolver", ha dicho el líder gallego, que ha asegurado que todos los días ven "cosas que nos avergüenzan" y al día siguiente "un escándalo mayor, un tipo que roba más que el anterior".

"Todo eso tiene que acabarse. Todos los que mandamos a Madrid tienen que tener eso clarísimo", ha insistido.  

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