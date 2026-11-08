Ocho heridos tras una colisión de cuatro vehículos en Mos

Imagen de archivo de un accidente en la A-55 a la altura de Mos EFE

Ocho personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un centro sanitario tras la colisión de cuatro vehículos en la A-55, a la altura de Mos (Pontevedra).

El 112 Galicia ha informado este domingo de que sobre las 23.10 horas del sábado recibió un aviso de que se había producido una colisión entre varios coches en el kilómetro 9 de la A-55 y había posibles heridos.

Un choque múltiple en la A-55 genera retenciones kilométricas en O Porriño Más información

Después de que acudiesen al lugar emergencias sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico y el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mos, indicaron que había cuatro turismos implicados en el accidente.

El personal sanitario decidió trasladar a ocho ocupantes tras resultar heridos.

Otro accidente ocurrido anoche obligó a excarcelar a una persona tras volcar su turismo en Castro Caldelas (Ourense), sin más vehículos implicados.

El suceso ocurrió un cuarto de hora después de medianoche en el kilómetro 45 de la OU-536, cuando un vehículo quedó volcado en medio de la vía.

El GES de Castro Caldelas tuvo que usar el material de excarcelación para liberar al herido, que fue trasladado a un centro sanitario.