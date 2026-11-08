El ministro de Política Territorial ve posible un acuerdo para transferir la AP-9 a Galicia

La AP-9 a la altura del puente de Rande EFE

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado "encantado" de haber realizado casi 60 transferencias de competencias a las comunidades autónomas, y ve posible alcanzar un acuerdo para traspasar la autopista AP-9 a Galicia mientras siga en el cargo, "aunque sea en funciones".

En una entrevista en SER Galicia este domingo, Torres ha rechazado que las negociaciones con la Xunta estén estancadas y ha dicho que están de acuerdo en el fondo, con diferencias "que tienen que ver con cuestiones de índole más económica y de recursos de otra índole".

"Se ha iniciado un proceso de negociación a ver si es posible, yo creo que sí, que podamos conseguir llegar también a un acuerdo en este asunto en los próximos meses, mientras siga siendo ministro, aunque sea en funciones", ha dicho.

Torres ha defendido los casi 60 traspasos de competencias realizados a las comunidades autónomas y ha señalado que "un mejor Gobierno es aquel que cree también en la diferencia de los territorios y en la posibilidad de la mejora de los servicios públicos precisamente con la cogobernanza".

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Esta semana se ha transferido a Galicia la gestión de los permisos de trabajo para extranjeros y de 40 aeródromos y helipuertos no comerciales, que se suman a la gestión del litoral, con lo que ya son tres las competencias traspasadas a la comunidad gallega en esta legislatura.

Cuestionado sobre si el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende más el autogobierno que el anterior, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que Rueda lo defiende "de manera indubitada" y han tenido "negociaciones que han fructificado y han terminado bien".

Torres también se ha referido a las quejas generadas por la subasta de bienes de los Franco y ha asegurado que no se pudo hacer nada para evitarla: "A nosotros lo que nos dice nuestro representante en el Ministerio de Memoria Democrática es que hemos hecho todo lo posible, acorde a lo que teníamos como parámetros dentro de la ley".

Ceuta se acerca a la normalidad

Sobre Ceuta, el ministro ha insistido en que "afirmar que no estamos cerca de la normalidad es una falacia" porque 15.000 personas que estaban en la ciudad autónoma en agosto, septiembre y octubre ya no están, y por eso se empiezan a desmantelar los campamentos.

Respecto a si hubo errores en la gestión del Ejecutivo en esa crisis, el ministro ha señalado que "no es fácil responder al fenómeno migratorio sin reconocer que no se llega a la excelencia" y ha criticado que "hubo quien puso muchos palos en las ruedas".