Del alza del factor "emocional" al papel del voto "útil": las claves del 29-N 'a la gallega' a vista de experto

Votación en un colegio electoral de A Coruña en los comicios generales de 2023 Archivo El Ideal Gallego

Aunque los expertos en demoscopia lo intentan, nadie puede predecir con absoluta certeza cuál será el resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre ni en España ni en Galicia. Pero los politólogos analizan variables y hacen sus pronósticos: por delante está una campaña "híbrida" en formatos, con el factor "emocional" al alza. Y detrás, el papel del voto "estratégico o útil", y su incidencia en el sistema que finalmente traducirá los sufragios en escaños.

Con campos de especialización diferenciados (del comportamiento electoral al análisis de sistemas políticos), tanto la profesora del área de Ciencia Política de la Universidade de Santiago de Compostela Erika Jaráiz, como Álvaro López Mira, politólogo y profesor de la Facultade de Dirección e Xestión Pública de la Universidade de Vigo en el campus de Pontevedra coinciden en que la campaña que arranca la semana próxima será "especialmente relevante".

Pero, ¿cómo será? En declaraciones a Europa Press, Jaráiz augura que los electores verán "una campaña híbrida, con actos presenciales pensados para producir fragmentos" llamados a circular luego por las redes sociales. "El mitin seguirá movilizando a los más identificados, pero mucha gente recibirá simplemente un vídeo de 20 segundos, una frase o memes y contenidos de terceros", prevé.

La experta se muestra convencida de que será una campaña "con un fuerte peso emocional" que "se jugará en los medios tradicionales", y que tendrá en redes "su versión más polarizada".

Sobre prioridades políticas y el papel de las demandas territoriales (por ejemplo de Galicia) en el marco de debate de estas generales, la experta apunta a la "polarización política e ideológica actual" y sitúa el eje de competición electoral en el "espectro ideológico" por encima de la preocupación por espectros territoriales.

Con el trasfondo de los giros de foco ligados a diversos acontecimientos en los últimos meses --de la crisis de Ceuta, a las acampadas de la vivienda, o el siniestro ferroviario de Urda, con 69 víctimas mortales--, Jaráiz cree que "una parte importante del voto de los indecisos puede cerrarse en las últimas semanas".

Pero también introduce matices con un argumento: la toma de decisión de voto no implica que su construcción se haga en ese mismo momento. "Mi hipótesis es que la campaña puede ser especialmente relevante para cerrar decisiones entre partidos próximos y para movilizar o desmovilizar. Pero los acontecimientos recientes no permiten afirmar, por sí solos, que la mayoría vaya a decidir más tarde: pueden cambiar votos, aunque también confirmar los que ya estaban decididos", aduce.

La campaña "no acaba" con Urda

También tiene claro que la campaña no ha acabado antes de empezar con el trágico siniestro de Urda, sino que que el suceso la ha "interrumpido y ha cambiado el foco" hasta ese momento puesto en la vivienda, que "era la apuesta de la izquierda para controlar la agenda". "Con la dimisión de Óscar Puente como ministro, el PSOE trata de amortiguar el daño y cerrar cuanto antes la crisis", indica.

Comparte su visión López Mira, que también considera que el accidente de tren "no va a mediatizar por completo" la campaña, sino que se trata, hasta ahora, del acontecimiento "reciente" con más impacto. Ve acertados los pasos de Puente al margen de que se pueda criticar su "gestión" como ministro, y añade que habrá que ver los pasos de los partidos para ver quién marca la agenda, con un papel clave de los medios de comunicación.

La relevancia de esta campaña para el experto también llega vinculada con que los electores son ahora "muy volátiles" y no "tan clasificables" como antaño. Con el foco en la juventud, por ejemplo, considera "muy difícil catalogarla en blanco o negro". "¿En qué zona de gris están esos jóvenes que están quemando contenedores?", se pregunta.

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El papel del voto útil y el reparto de escaños

Y comparte con Jaráiz el peso al alza del "voto ideológico o emocional" y lo da por contrastado con la "ruptura del bipartidismo" que se 'oficializó' en las generales de diciembre de 2015 cuando Podemos y Ciudadanos irrumpieron con fuerza en el Congreso, mientras que PP y PSOE perdieron más de 5 millones de votos.

Aún así les mantuvo a flote el sistema electoral que traduce los votos a escaños al Congreso en España. Un sistema "nada inocente" ni "casual" en su concepción original con las provincias como circunscripciones y que no garantiza la proporcionalidad. Tanto es así, que un partido puede alcanzar la mayoría absoluta sin la mitad de los votos.

López Mira ejemplifica con las elecciones generales del año 2000 en las que el PP de la mano de José María Aznar se hizo con 183 diputados, más de la mitad (en torno al 52%) de los 350 de la Cámara baja, mientras que su apoyo electoral estaba situado alrededor del 45%.

"Son siete puntos de sobrerrepresentación. Para entendernos, es un regalo del sistema electoral que supone, por ejemplo, la suma de todos los votos de IU, PNV y BNG. Y viene determinado por la elección de la provincia como circunscripción (con un mínimo de dos escaños en el reparto, mientras que Ceuta y Melilla eligen uno cada una) y del sistema D'Hondt como fórmula electoral", argumenta.

El experto pone el foco en que el diseño inicial del sistema remita a la Transición y al protagonismo de UCD, y respondía a los intereses de favorecer una España rural que entonces tenía un comportamiento más conservador que la urbana. Incide en que el reparto es más proporcional cuantos más escaños están en juego (y genera "desigualdad" en el valor del voto) y la realidad es que menos de una decena de provincias españolas aportan 10 o más. Ninguna de ellas está en Galicia.

El elector es consciente de esta coyuntura (en el caso de Galicia la reflexión siempre apunta a Lugo y Ourense) y hace que entre en juego el factor del voto "estratégico" o "útil".

Con todo, aún resaltando la incidencia del sistema electoral en el resultado traducido a escaños, López Mira recalca que la coyuntura ha cambiado y, aún con la "fidelización de voto" que, por ejemplo, tiene el PP en la comunidad, y el hecho de que el sistema beneficie "a los que ya están" (existe, además, la barrera del 3% de voto válido por circunscripción para poder entrar si quiera en el reparto) las nuevas opciones han aflorado.

Ante unas elecciones con fuerte "polarización", Jaráiz aporta otra clave: "voto útil no significa voto racional". "Una persona puede votar estratégicamente por una razón profundamente emocional o ideológica. Por ejemplo, el odio o miedo a Vox". Y no obvia el papel que puede jugar el voto "útil" el 29N, aunque considera que "dependerá de la competición en cada provincia".

"En las que los escaños son más competidos podría funcionar mejor", sugiere, mientras López Mira cree, en términos generales, que, ante la fragmentación de la izquierda y la polarización, el voto estratégico podría traducirse en una "concentración" que beneficie al PSOE.

¿Logrará entrar Vox por Galicia?

Sobre qué pasará el 29N y si finalmente Vox entrará en el Congreso por alguna circunscripción gallega o qué evolución tendrá, los expertos consultados por Europa Press prefieren huir de la especulación. López Mira tiene la "intuición" de que no cumplirá "las expectativas altas que tienen algunos".

Jaráiz apunta a la campaña, ya que, bajo su punto de vista, si resulta estar "más centrada en las emociones negativas" puede "abrirle oportunidades". "Es la formación que más utiliza los discursos negativos y no cabe duda de que su apoyo está creciendo, pero que logre entrar por Galicia dependerá de que consiga transformar esas emociones en voto propio, concentrado territorialmente", concluye.