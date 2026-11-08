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Galicia

Abre este lunes en Galicia la campaña de la centolla y el buey

Ep
08/11/2026 14:03
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La Xunra ha anunciado que este lunes, 9 de noviebre, se abre en Galicia la campaña extractiva de la centolla y del buey, una vez finalizado el periodo de veda establecido.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, se pone fin así a la veda establecida en el Plan experimental para a xestión de estas especies 2026-2027, aprobado por la Consellería do Mar y publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 19 de junio.

En el caso de la centolla, la actividad se reabrirá en las zonas A y B, que abarcan desde la desembocadura del río Miño hasta el cabo Corrubedo y desde este punto hasta Estaca de Bares, respectivamente.

Con respecto a la zona C, comprendida entre Estaca de Bares y el río Eo, la veda se mantendrá hasta el 29 de noviembre, por lo que la campaña comenzará el lunes 30. En cuanto al buey, su captura estará permitida desde este lunes en todo el litoral gallego.

En este sentido, el plan de gestión establece para la centolla una cuota máxima de captura y desembarque de 35 kilos por embarcación y día, a los que se añaden otros 35 kilos diarios por cada tripulante enrolado a bordo.

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Toda la actividad deberá desarrollarse de acuerdo con las condiciones establecidas para los diferentes artes de pesca autorizados, así como con la normativa vigente en materia de extracción y comercialización de los productos pesqueros.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que la centolla y el buey son dos especies capturadas principalmente por la flota artesanal. El periodo de veda tiene como finalidad proteger los momentos de mayor actividad reproductiva de estas especies, favorecer la renovación natural de los recursos y contribuir a la sostenibilidad de su explotación.

Con todo, el plan experimental, que estará vigente hasta el inicio de la veda de 2027, contempla también actuaciones de seguimiento y evaluación de la actividad extractiva para conocer la evolución de los recursos.

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