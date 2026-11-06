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Galicia

Rueda pide en Cangas "echar fuera al Gobierno de los escándalos"

Europa Press
06/11/2026 20:51
Alfonso Rueda, durante el pleno del Parlamento de Galicia, este miércoles en Santiago de Compostela
Alfonso Rueda, durante el pleno del Parlamento de Galicia, este miércoles en Santiago de Compostela
EFE/ Lavandeira jr.
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El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado este viernes la necesidad de que Cangas contribuya a ser "motor de cambio", como el resto de Galicia, para que España tenga como presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha manifestado durante la inauguración de la nueva sede del PP de Cangas, donde ha aprovechado para felicitar a la presidenta de la gestora del PP local, Loli Hermelo, por su trabajo en la localidad, convencido de que sus vecinos le "recompensarán" en las urnas "como futura alcaldesa en las elecciones municipales de 2027".

Acompañado del presidente del PP provincial, Luis López, y del cabeza de cartel al Congreso por Pontevedra el 29N, Julio García Comesaña, el líder del PPdeG ha animado a los cangueses a ser parte del "importantísimo reto del 29 de noviembre" para "echar fuera al Gobierno de los escándalos".

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Una cita electoral tras la que, ha recordado, vendrá después "el reto de las municipales", para el que, dijo, "no hay mejor perfil que Loli Hermelo para poner la funcionar este ayuntamiento", confirmándola como la candidata a la Alcaldía en los próximos comicios municipales de mayo de 2027.

"Fin al gobierno de los Koldos"

En clave de generales, Rueda ha incidido en que la cita con las urnas del 29 de noviembre resulta "fundamental" para poner fin al Gobierno "de los Koldos, de los Ábalos, de las Leires y de los chóferes".

Igualmente, ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez y sus socios quedasen "de brazos cruzados" ante la invasión de Ceuta o que "lleven a sus espaldas dos tragedias terribles en el alta velocidad en menos de un año".

"El 29N es el primer reto, que superaremos. Y el próximo objetivo serán las municipales, en las que aspiramos a todo", ha insistido.

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