Mar muestra su "rechazo total" al recorte de merluza del 20%, especie de la que "dependen miles de familias"

La conselleira do mar, Marta Villaverde, en una intervención en el Blue Atlantic Forum Salvador Sas (Efe)

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha dicho "rechazar totalmente" la propuesta de la Comisión Europea de un recorte del 20% en la merluza sur para 2027, una especie de la que "dependen miles de familias".

"No entendemos un recorte de esa magnitud", ha asegurado en declaraciones este viernes la conselleira, quien señala a que la evolución de la especie en los últimos años.

Villaverde recuerda que la merluza es la especie más importante para los barcos gallegos, por lo que reclama que no se produzca esta bajada y de otras especies de interés para la comunidad finalmente en la negociación de los Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del 14 y 15 de diciembre.

Reclama que en la decisión final se tenga en cuenta la dimensión socioeconómica de la flota, como permite el marco europeo para las pesquerías mixtas, y que se mantenga el criterio aplicado en 2026 para fijar el TAC de la merluza. Pide que se abra lo antes posible un debate técnico sobre la merluza sur y su plan de gestión.

Requiere que se analice "no solamente la dimensión medioambiental", sino los aspectos socioeconómicos y su afectación a regiones como Galicia.

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La conselleira lamenta también que el recorte del 35% propuesto para el besugo en aguas ibéricas responde al enfoque de precaución del asesoramiento científico y afecta a cantidades ya muy reducidas.

Asimismo, la Consellería sigue con atención la exigencia de un límite conjunto para la sardina ibérica, una pesquería esencial para la flota de cerco gallega.

Por otra parte, Villaverde valora de forma positiva que la propuesta incluya incrementos para especies de interés para Galicia, como el rape, con un aumento del 22%, y el jurel, un 6%. Con todo, considera que estas mejoras "no compensan" los recortes propuestos para la merluza y el besugo.

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No obstante, remarca que se trata de una propuesta inicial y que quedan aún cuestiones abiertas, como el cálculo de las cuotas de cada Estado o las especies pendientes de dictamen científico, entre ellas la cigala, el gallo y la anchoa.

Representación de Galicia en la negociación

Finalmente, señala que Galicia representará a las autonomías españolas junto al ministro de Pesca, Luis Planas, en el Consejo de Ministros de Pesca de diciembre para acordar las cuotas, en donde aportará argumentos "técnicos, científicos y socioeconómicos" en defensa de la flota gallega.

Villaverde critica que el año pasado el ministro "se centró más en el Mediterráneo", por lo que cree que la flota gallega se voi penalizada. Espera que "este año trabaje un poquito más en la parte atlántica".