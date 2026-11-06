La República Dominicana premia a Víctor Moro Suárez, presidente de la gallega Vima Foods, por más de 30 años de inversión en el país

Un momento de la entrega a Víctor Moro del reconocimiento por 30 años de actividades empresariales en la República Dominicana

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, entregó este viernes en Madrid un galardón de reconocimiento a Víctor Moro Suárez, fundador y presidente de Vima Foods, en reconocimiento a más de 30 años de presencia ininterrumpida de su grupo empresarial en la República Dominicana y a su contribución al desarrollo de la cadena alimentaria del país.

La distinción subraya un rasgo cada vez menos frecuente en la inversión internacional: la permanencia. Vima Foods llegó a la República Dominicana a finales de los años noventa y, desde entonces, ha mantenido una actividad continuada en el país a lo largo de ciclos económicos, crisis globales y transformaciones profundas del consumo, consolidándose como uno de los operadores de referencia en la importación y distribución de alimentos.

Víctor Moro durante el agradecimiento por el premio al reconocimiento por 30 años de actividades empresariales en la República Dominicana

Casi tres décadas construyendo infraestructura alimentaria

Fundada en 1994 por Víctor Moro Suárez, Vima Foods nació acompañando la expansión de las cadenas hoteleras españolas por el Caribe, a las que abastecía de alimentos de calidad. Aquella vocación de servicio al turismo fue el punto de partida de una implantación que hoy abarca toda la cadena de valor: compra, selección, envasado, transporte, almacenamiento y distribución.

En la República Dominicana, el grupo opera a través de Vima Dominicana, que cuenta con más de 300 trabajadores y un centro de distribución especializado de 60.000 metros cúbicos de almacenes congelados y una flota propia de mas de 60 camiones refrigerados. Vima cuenta con distintas certificaciones, ISO 9001 de AENOR y con la condición de Operador Económico Autorizado otorgada por la Dirección General de Aduanas dominicana.

Desde esta plataforma, Vima Foods abastece al sector hotelero, la restauración, el catering, las cadenas de supermercados y la red de distribuidores del país, con un portafolio de más de 2.000 referencias.

Un grupo global con raíces gallegas y vocación caribeña

Con origen en Galicia, Vima Foods es hoy un grupo internacional dedicado a la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, que trabaja directamente con fábricas y proveedores en más de 40 países y cuenta con oficinas y centros de distribución en 12 países ubicados en Europa, América del norte, Caribe y Asia. El grupo espera cerrar el año 2026 superando los 250 millones de dólares de facturación y ha puesto en marcha un plan estratégico con el objetivo de alcanzar los 500 millones en cinco años.

Semana Dominicana en España 2026

La tercera edición de la Semana Dominicana en España se celebró en Madrid del 2 al 6 de noviembre con el objetivo de impulsar el comercio, la inversión y la cooperación entre ambos países. Su programa incluye foros sobre zonas francas, logística, financiación, marco jurídico e inversión inmobiliaria, con la participación de entidades financieras, aseguradoras e instituciones de ambos lados del Atlántico.

La semana concluye con el acto de reconocimiento a Víctor Moro por el presidente Luis Abinader Corona y contando también con la presencia del canciller de la República Dominicana Víctor Bisono, la alcadesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el exministro de Industria y Comercio Manuel García Arévalo.