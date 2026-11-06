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Galicia

Disney+ emitirá un desfile de Navidad desde Vigo

Ep
06/11/2026 15:58
Abel Caballero, durante un encendido de Navidad en Vigo
Archivo El Ideal Gallego
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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con Disney+, que supondrá la instalación de una ornamentación tridimensional en la calle Policarpo Sanz y la celebración de un gran desfile por García Barbón el sábado 14 de noviembre.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha celebrado este convenio para "unir fuerzas" con Disney+ y "seguir haciendo que la Navidad de Vigo sea un referente para el público de toda España y de todo el mundo".

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La idea es ofrecer "experiencias únicas" a vecinos y visitantes de la mano de Disney+, que se incorpora a la Navidad de Vigo como colaborar oficial para reforzar la proyección internacional de la ciudad, ha dicho Caballero.

"Con este convenio que hoy firmamos podemos traer a las calles de Vigo el universo Disney+ de una forma diseñada para que disfruten personas de todas las edades", ha reivindicado Caballero.

El alcalde ha explicado que el convenio recoge dos grandes propuestas: la instalación de una ornamentación tridimensional en la calle Policarpo Sanz y la celebración de un gran desfile por García Barbón.

Sobre este desfile, ha avanzado que será el 14 de noviembre a las 17.00 horas, tres horas antes del gran encendido de la Navidad de Vigo, que tendrá lugar a las 20.00 horas.

El desfile será un "espectáculo" de "gran formato", con elementos hinchables de gran dimensión de personajes Disney. Además, habrá personajes caracterizados realizando coreografías.

"Disney+ se compromete al montaje, mantenimiento y desmontaje de la ornamentación 3D (...). El convenio no supone aportación económica alguna del Ayuntamiento", ha reivindicado Caballero, explicando que el gobierno local sí se encargará de poner las vallas y demás necesidades que precise Disney+.

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