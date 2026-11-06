Disney+ emitirá un desfile de Navidad desde Vigo

Abel Caballero, durante un encendido de Navidad en Vigo Archivo El Ideal Gallego

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con Disney+, que supondrá la instalación de una ornamentación tridimensional en la calle Policarpo Sanz y la celebración de un gran desfile por García Barbón el sábado 14 de noviembre.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha celebrado este convenio para "unir fuerzas" con Disney+ y "seguir haciendo que la Navidad de Vigo sea un referente para el público de toda España y de todo el mundo".

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La idea es ofrecer "experiencias únicas" a vecinos y visitantes de la mano de Disney+, que se incorpora a la Navidad de Vigo como colaborar oficial para reforzar la proyección internacional de la ciudad, ha dicho Caballero.

"Con este convenio que hoy firmamos podemos traer a las calles de Vigo el universo Disney+ de una forma diseñada para que disfruten personas de todas las edades", ha reivindicado Caballero.

El alcalde ha explicado que el convenio recoge dos grandes propuestas: la instalación de una ornamentación tridimensional en la calle Policarpo Sanz y la celebración de un gran desfile por García Barbón.

Sobre este desfile, ha avanzado que será el 14 de noviembre a las 17.00 horas, tres horas antes del gran encendido de la Navidad de Vigo, que tendrá lugar a las 20.00 horas.

El desfile será un "espectáculo" de "gran formato", con elementos hinchables de gran dimensión de personajes Disney. Además, habrá personajes caracterizados realizando coreografías.

"Disney+ se compromete al montaje, mantenimiento y desmontaje de la ornamentación 3D (...). El convenio no supone aportación económica alguna del Ayuntamiento", ha reivindicado Caballero, explicando que el gobierno local sí se encargará de poner las vallas y demás necesidades que precise Disney+.