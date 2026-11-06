Calvos de Randín vuelve a marcar la mínima, con -8 grados, en un viernes en el que llegan las lluvias a Galicia

Imagen de Calvos de Randín en un día de frío EFE

El municipio ourensano de Calvos de Randín vuelve a marcar este viernes la temperatura mínima de la comunidad, con 8 grados bajo a las 4,20 horas de la madrugada.

La Xunta declara a A Coruña en alerta por sequía: estas serán las posibles limitaciones sobre los usos del agua Más información

Varios ayuntamientos del interior gallego registraron temperaturas bajo cero esta madrugada, como Xinzo (-6,3 grados) y Verín (-4,8 grados). En esta jornada de 6 de noviembre llegan las lluvias a Galicia, según explica MeteoGalicia serán precipitaciones débiles que entrarán por el suroeste por la tarde.

La ausencia de altas presiones permite la llegada la llegada de la borrasca Bruna por el oeste. El fin de semana estará marcado por chubascos aislados y temperaturas en ascenso. MeteoGalicia prevé que la próxima semana sea de lluvias.