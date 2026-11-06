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Galicia

Calvos de Randín vuelve a marcar la mínima, con -8 grados, en un viernes en el que llegan las lluvias a Galicia

Ep
06/11/2026 11:11
Imagen de Calvos de Randín en un día de frío
Imagen de Calvos de Randín en un día de frío
EFE
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El municipio ourensano de Calvos de Randín vuelve a marcar este viernes la temperatura mínima de la comunidad, con 8 grados bajo a las 4,20 horas de la madrugada.

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Varios ayuntamientos del interior gallego registraron temperaturas bajo cero esta madrugada, como Xinzo (-6,3 grados) y Verín (-4,8 grados). En esta jornada de 6 de noviembre llegan las lluvias a Galicia, según explica MeteoGalicia serán precipitaciones débiles que entrarán por el suroeste por la tarde.

La ausencia de altas presiones permite la llegada la llegada de la borrasca Bruna por el oeste. El fin de semana estará marcado por chubascos aislados y temperaturas en ascenso. MeteoGalicia prevé que la próxima semana sea de lluvias.

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