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Galicia

Las luces de la Navidad de Vigo se encenderán el sábado 14 de noviembre

Ep
05/11/2026 14:14
Varias personas presencian el encendido navideño de Vigo
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Las luces de la Navidad de Vigo se encenderán el próximo sábado, 14 de noviembre, según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, en sus redes sociales.

Será de nuevo en un acto multitudinario llevado a cabo en la Puerta del Sol a partir de las 20.00 horas.

Vigo inició ya en julio el montaje de sus luces de Navidad, para que todo esté listo para el próximo sábado. Este año serán más de 12 millones de luces LED las que iluminarán la ciudad olívica durante casi dos meses que durarán las fiestas.

Caballero ha avanzado varias novedades, como el traslado del mercadillo Cíes Market a la zona de Vialia, al igual que la gran noria de la Navidad de Vigo.

Unas 500 calles de Vigo estarán iluminadas con más de 7.000 motivos ornamentales. Así, habrá 2.700 árboles adornados y 1.500 arcos.

La ciudad espera acoger a miles de turistas y visitantes que un año más vendrán a ver las luces de Navidad, que se han convertido en un evento turístico.

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