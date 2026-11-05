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Galicia

La incidencia de la gripe registra una tendencia decreciente en Galicia

Efe
05/11/2026 14:10
La gripe ataca con fuerza este año
La gripe ataca con fuerza este año
Archivo El Ideal Gallego
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El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas referido a la semana que finalizó el 1 de noviembre refleja que la actividad gripal en Galicia mantiene su nivel basal con tendencia decreciente, constatando una disminución en la dispensación de antigripales en las farmacias gallegas.

En concreto, la tasa de dispensación de antigripales en las farmacias disminuyó un 16,9 % en la última semana, mientras que la de pruebas de antígenos se redujo en un 17,6 %, tal y como informan las oficinas de farmacia integradas en la red 'centinela', que trata de anticipar la evolución de los virus respiratorios en la comunidad.

Según se recoge en el informe del departamento sanitario gallego, la tasa de consultas por gripe disminuyó un 14,1 % respecto a la semana anterior, y queda en 12,3 consultas por 100.000 habitantes.

Por grupos de edad, la tasa se mantuvo estable y descendió en los grupos correspondientes a la población de 59 y menos años, mientras que en los grupos de mayor edad aumentó ligeramente.

El grupo con mayor tasa sigue siendo de 0 a 4 años, y en lo que se refiere a las áreas sanitarias la de Lugo fue la que registró la mayor tasa de consultas.

Respecto de la covid, según el informe, la tasa de consultas se redujo un 19,6 %, quedando en 16,9 consultas por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, se observó un descenso de la tasa en todos ellos.

El grupo que presentó un mayor número de consultas fue el de mayores de 80 años, con 31 por cada 100.000 habitantes. Por área sanitaria, la tasa de consultas cayó en todas ellas, excepto en la de Pontevedra, donde permaneció estable. El área con la mayor tasa fue la de Ourense con 19,3 consultas por 100.000 habitantes.

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