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Galicia

Galicia xestionará os permisos de traballo a estranxeiros desde marzo e aeródromos non esenciais desde xaneiro

Europa Press
05/11/2026 16:58
Alfonso Rueda e Ángel Víctor Torres, este xoves no acto de traspaso de competencias
Alfonso Rueda e Ángel Víctor Torres, este xoves no acto de traspaso de competencias
EFE / Xoán Rey
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Dirixentes de Xunta e Goberno central, co presidente galego, Alfonso Rueda, e o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, á fronte, pecharon este xoves o traspaso a Galicia das competencias de autorizacións iniciais de traballo a persoas estranxeiras e aeródromos e heliportos considerados non esenciais.

Pechados os acordos pola Comisión Mixta de Transferencias, Rueda e Torres compareceron xuntos para informar os detalles acordados. O ministro ratificou que o traspaso se fará efectivo o 1 de marzo de 2027 no caso dos permisos de traballo e xa desde o 1 de xaneiro para a xestión de aeródromos e heliportos.

Cando se faga efectiva a competencia, Galicia asumirá funciones relacionadas coa tramitación e xestión das autorizacións iniciais de traballo a estranxeiros por conta propia ou allea cando a actividade laboral desenvólvase na comunidade autónoma.

O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética

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O traspaso inclúe tamén permisos de traballo para actividades de temporada, a xestión colectiva de contratacións en orixe nos trámites de carácter laboral e a verificación de determinados requisitos vinculados ás autorizacións por arraigo sociolaboral e socioformativo.

O Estado manterá as competencias relativas á lexislación aplicable, relaciónelas internacionais, a orientación das ofertas de emprego cara a determinados países e as autorizacións de residencia e traballo que non son obxecto deste acordo, entre outras funciones.

Para facer efectivo o traspaso incorporaranse cinco postos de traballo vacantes de persoal funcionario, distribuídos entre as catro provincias galegas: dous na Coruña e un en cada unha das provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra. Fontes da Xunta explicaron, ademais, que a cesión da competencia chegará acompañada de 14 metros cadrados de oficinas e de 150.000 euros.

Aeródromos e heliportos non comerciais

No caso de aeródromos e heliportos non comerciais, o Estado achega para acompañar a competencia 9.200 euros. Afectadas están 40 infraestruturas que manterán a súa titularidade, pero a Xunta asume as funcións de ordenación.

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Delas, 36 teñen titularidade pública e están dedicadas a servizos fundamentais como loita contra incendios, transporte sanitario ou salvamento marítimo. As catro restantes son de titularidade privada, e teñen funciones diversas de índole deportiva, como escolas de voo ou operacións de aviación xeral.

Máis en detalle, a comunidade asumirá funcións como a aprobación dos proxectos de construción e modificación destas instalacións, así como dos seus plans e instrumentos de ordenación e delimitación das respectivas zonas de servizo. Tamén lle corresponderá autorizar a súa construción, modificación e apertura ao tráfico aéreo, previa solicitude dos informes preceptivos en seguridade aérea establecidos pola normativa estatal.

O Estado seguirá exercendo funcións ligadas ás súas competencias en materia de aeroportos de interese xeral, control do espazo aéreo, tránsito e transporte aéreo, servizo meteorolóxico aeronáutico e matriculación de aeronaves, así como as relativas á seguridade e a inspección aeronáuticas.

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