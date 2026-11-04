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Galicia

Xunta y Gobierno cerrarán este jueves la transferencia a Galicia de los permisos de trabajo a extranjeros y los aeródromos

Europa Press
04/11/2026 19:46
O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética
El Pazo de Raxoii en Santiago de Compostela 
Concello de Santiago
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Dirigentes de la Xunta y del Gobierno central cerrarán este jueves la transferencia a Galicia de dos nuevas competencias: la de autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeros y la de aeródromos y helipuertos no considerados de interés general (que afecta a unas 40 instalaciones en la comunidad).

Estos traspasos se unen al cerrado en abril del año pasado relativo a la competencia de gestión del litoral. Era el primero que recibía la comunidad (no se materializó ninguno bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo como presidente gallego) desde 2008, en casi 17 años.

El Ejecutivo gallego asumió las competencias de gestión costera de forma plena en julio de 2025. Llegaron tras unas negociaciones que no fueron sencillas y después de que el Tribunal Constitucional (TC) avalase la ley autonómica.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante una intervención en el Parlamento gallego

Un año de gestión del litoral: La Xunta celebra avances pese a algunas “trabas”

Más información

En el caso de los traspasos que, si se cumple lo previsto por ambas administraciones, se cerrarán este jueves, aunque ha habido diferencias puntuales y la Xunta se quejó de un avance lento en determinados momentos, hubo acuerdo desde el principio en que debían llevarse a cabo.

De hecho, el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se había mostrado favorable cuando participó en Galicia en el cierre del traspaso de la gestión del litoral.

Comisión de transferencias y declaración

Así, Torres presidirá junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia. El ministro estará acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Al finalizar, en el compostelano Pazo de Raxoi, en torno al mediodía, ambos dirigentes comparecerán conjuntamente.

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