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Galicia

Rueda destaca que en Galicia no hay Vox gracias al PPdeG

Efe
04/11/2026 16:18
Rueda, durante el pleno del Parlamento de Galicia, este miércoles en Santiago de Compostela
Rueda, durante el pleno del Parlamento de Galicia, este miércoles en Santiago de Compostela
EFE/ Lavandeira jr
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El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido este miércoles de una involución de derechos si gobernasen en España PP y Vox tras las elecciones del 29 de noviembre y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le ha replicado que "en Galicia no hay Vox gracias al PPdeG".

Ambos han interactuado durante la sesión de control en el Parlamento gallego, en la que el dirigente socialista ha asegurado que PP y Vox van de la mano a las próximas elecciones, algo que "ya no disimulan", y que un eventual gobierno de estos partidos supondrá un retroceso en las conquistas sociales.

"Si dos partidos coinciden en recortar derechos ya no hay diferencias de ideología, sino de siglas", ha concluido Gómez Besteiro.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado al líder socialista que haya hecho un "popurrí" de intervención con los "recados" de la dirección del PSOE y del Gobierno para Alberto Núñez Feijóo.

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"Cómo le gustaría que hubiese Vox en Galicia", le ha reprochado el dirigente gallego a Besteiro, tras lo que ha asegurado que "hay más relación entre el PSOE y Bildu que entre el PP y Vox".

Según Rueda, hasta ayer (por este martes) había "dos últimos mohicanos del sanchismo" y tras la dimisión de Óscar Puente, que cayó ayer después de que "toda España" estuviera deseándolo, "no solo el PP", ha afirmado; ya solo queda uno, que es el propio Gómez Besteiro.

En cualquier caso, ha afirmado, su deseo es que el líder de los socialistas gallegos siga en el cargo, ya que entiende que le beneficia.

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El dirigente socialista ha afirmado que con el PP en la Xunta no ha habido avances sociales y ha acusado a este partido de ver el estado de bienestar como "un negocio" del que "quieren trincar".

Rueda ha replicado que "todos los avances sociales" han retrocedido con Pedro Sánchez y ha lamentado que Gómez Besteiro intente "meter miedo" con el Ejecutivo que salga de las urnas mientras apoya a un Gobierno "en descomposición".

En su intervención ha descartado defender con cifras las inversiones en Galicia, ya que después el PSdeG lo denunciará ante la Junta Electoral y podría ser apercibido de nuevo. 

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