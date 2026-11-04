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Galicia

O terceiro retiro de Rueda e os seus conselleiros será no Mosteiro de San Clodio e co Goberno recentemente remodelado

Europa Press
04/11/2026 16:45
Alfonso Rueda, antes de comparecer este lunes para explicar los principales acuerdos de la reunión del Consello
Alfonso Rueda, antes de comparecer en una reunión del Consello
EFE
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O Goberno galego celebrará esta fin de semana -7 e 8 de novembro- un novo retiro de traballo no Mosteiro de San Clodio, en Leiro (Ourense), ao que está previsto que acuda todo o equipo do Executivo autonómico, integrado polo presidente, Alfonso Rueda, e os seus 12 conselleiros e conselleiras.

A de San Clodio será a terceira convocatoria deste tipo desde que Rueda decidiu recuperar un formato habitual na época na que Manuel Fraga presidía a Xunta.

A data otoñal e na contorna e a presentación dos presupostos é a habitual, pero hai varios factores que imprimen características diferenciais a esta cita: o contexto electoral (a campaña para as eleccións xerais do 29 de novembro empeza a semana próxima) e a recente remodelación do Executivo.

E é que a cita se produce após a saída de Fabiola García da Consellería de Política Social e Igualdade para concorrer de número 2 pola Coruña na lista do PP ao Congreso. A súa carteira colleuna Ángeles Vázquez, até a semana pasada titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, que herdou pola vía do ascenso Nicolás Vázquez, antes secretario xeral de Industria.

Rueda, durante el pleno del Parlamento de Galicia, este miércoles en Santiago de Compostela

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Posta en común de prioridades

Segundo informaron fontes do Goberno autonómico, o obxectivo, do mesmo xeito que en ocasiones anteriores, é "pór en común as prioridades de cada departamento", profundar na cooperación entre consellerías e buscar sinerxías, "co fin de manter o diálogo fluído".

Na xornada do sábado -na que está prevista unha foto de familia-, cada conselleiro exporá as súas principais liñas de actuación, e o domingo haberá unha intervención de Rueda, aberta aos medios de comunicación, para informar sobre os resultados do encontro.

Após os de Sober (2024) e Meis (2025), este é o terceiro ano que Rueda cita aos membros do seu Executivo para un retiro, un formato que lembra aos encontros que Fraga organizaba cos seus conselleiros para preparar o curso político.

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