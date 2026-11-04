La Xunta rechaza los recortes de la Política Agraria Común y exige fondos "suficientes" para 2028-2034

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez Efe/ Lavandeira jr

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha rechazado la propuesta de la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) del periodo 2028-2034 y ha reclamado un presupuesto "suficiente y sin recortes", que mantenga su carácter de política común, la estructura de los dos pilares y los fondos específicos para el desarrollo rural.

Además, ha asegurado que la Xunta trabaja desde julio de 2025 para defender los intereses del campo gallego y ha advertido de que el impacto potencial de la propuesta podría alcanzar los 80 millones de euros anuales.

Durante una interpelación del BNG en el pleno del Parlamento, Gómez ha defendido que la posición de la Xunta pasa por evitar que el futuro de las explotaciones gallegas dependa de la capacidad financiera de cada Estado miembro y por impedir que el desarrollo rural pierda peso en las políticas europeas. "No estamos de acuerdo con la propuesta presentada por la Comisión Europea", ha subrayado.

La conselleira ha explicado que la Xunta compareció públicamente el 18 de julio de 2025, un día después de conocerse la propuesta comunitaria, para alertar de una posible reducción superior al 20% de los fondos agrarios y de un impacto potencial de unos 80 millones de euros al año para Galicia, teniendo en cuenta también el efecto de las mayores exigencias de cofinanciación. Ha precisado que esta cifra es una estimación y no una pérdida ya consumada.

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Gómez ha defendido que el Gobierno gallego ha buscado una posición común con el sector. Para ello, en enero de 2026 constituyó en el Consello Agrario Galego una comisión específica para analizar la futura PAC y, en febrero, este órgano aprobó un documento de consenso con las organizaciones agrarias que recoge las principales reivindicaciones gallegas: financiación suficiente, mantenimiento de los dos pilares, fondos diferenciados, protección del desarrollo rural y participación de las comunidades autónomas.

La titular de Medio Rural ha señalado que este documento fue trasladado al Ministerio y a las instituciones europeas. En este sentido, ha recordado que el 3 de marzo se desplazó a Bruselas para reunirse con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, al que trasladó la necesidad de adaptar los instrumentos comunitarios a las características productivas y territoriales de Galicia, entre ellas el peso de las explotaciones familiares, los sectores lácteo y cárnico, la dispersión territorial y las zonas con limitaciones naturales.

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También ha aludido a las posiciones trasladadas en las reuniones con el Ministerio y las comunidades autónomas, en las que ha reclamado más autonomía para los gobiernos autonómicos en la planificación y gestión de los fondos y la recuperación de los grupos de trabajo para preparar el futuro plan estratégico.

En la conferencia sectorial del 21 de octubre, ha pedido un presupuesto suficiente y que los fondos de desarrollo rural continúen protegidos, además de una moratoria para la entrada en vigor del Cuaderno Digital de las Explotaciones, prevista para el 1 de enero de 2027.