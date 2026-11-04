Hospitalizado un hombre que fue sacado inconsciente del mar en Vigo

El hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo Archivo El Ideal Gallego

Un hombre ha sido sacado este miércoles inconsciente del mar en Vigo y fue trasladado después al hospital Álvaro Cunqueiro.

Los hechos, según ha informado el 112 Galicia, tuvieron lugar en torno a mediodía en la playa de O Vao, en Coruxo, y fueron un grupo de personas que se encontraban en la playa quienes lo sacaron inconsciente del agua.

Estas mismas personas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los profesionales sanitarios.

Posteriormente, el 061 confirmó que el hombre había sido trasladado en ambulancia hasta el hospital.