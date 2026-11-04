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Galicia

Hospitalizado un hombre que fue sacado inconsciente del mar en Vigo

Efe
04/11/2026 16:00
El hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
Archivo El Ideal Gallego 
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Un hombre ha sido sacado este miércoles inconsciente del mar en Vigo y fue trasladado después al hospital Álvaro Cunqueiro.

Los hechos, según ha informado el 112 Galicia, tuvieron lugar en torno a mediodía en la playa de O Vao, en Coruxo, y fueron un grupo de personas que se encontraban en la playa quienes lo sacaron inconsciente del agua.

Estas mismas personas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los profesionales sanitarios.

Posteriormente, el 061 confirmó que el hombre había sido trasladado en ambulancia hasta el hospital.  

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