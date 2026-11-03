Rueda sobre la sequía en Galicia: "Es un momento de preocupación, pero no de emergencia"

Encoro da Castellana en Curtis Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el comité de la sequía se va a reunir ante la "obligación" de tomar medidas, pero, al mismo tiempo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ya que es un "momento de preocupación, pero no de emergencia".

A preguntas de los periodistas después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, haya afirmado que quedan menos de 30 días con agua en condiciones óptimas en la ciudad más poblada de Galicia, el titular de la Xunta ha indicado que esta es una "situación excepcional".

Ha observado que el mes pasado, al contrario de lo que se esperaba, fue uno de los "octubres con menos lluvias que se recuerdan en muchísimo tiempo".

Rueda ha anunciado que el comité de la sequía se va a reunir y que "hay que adoptar medidas de gestión razonable del agua", aunque "no de emergencia", porque hay que ser "prudentes" pese a que "aún no está en peligro el abastecimiento".

"Lógicamente habrá que esperar a que llueva, pero nuestra obligación también es tomar medidas, porque que llueva o no llueva no depende más que de la meteorología", ha precisado.

Ha reconocido que en "ciertos lugares puntuales se están produciendo ya situaciones comprometidas", pero ha matizado que no es una situación "general".

Rueda ha anunciado que tomarán "las medidas que sean necesarias" y ha hecho un "llamamiento a la utilización racional del agua".

"El momento ahora mismo es de preocupación, pero no es de emergencia, y esperamos que se pueda solucionar cuanto antes", ha señalado el dirigente autonómico, quien ha abogado por "actuar con independencia de la meteorología".