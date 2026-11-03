La Xunta oficializa la toma de posesión de nuevos altos cargos en Política Social, Medio Ambiente y Economía

Nicolás Vázquez, nuevo conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático, el pasado octubre en la toma de posesión de su cargo. EFE

Las consellerías de Política Social e Igualdade, Medio Ambiente e Cambio Climático, y Economía e Industria de la Xunta de Galicia han acogido este martes las tomas de posesión de diversos nuevos altos cargos técnicos y directivos de la Administración autonómica.

En la Consellería de Política Social e Igualdade, la conselleira Ángeles Vázquez ha asistido a las tomas de posesión de la nueva secretaria xeral técnica, Carmen Bouso; del nuevo director xeral de Persoas con Discapacidade, Perfecto Rodríguez; y de la nueva directora xeral de Promoción da Igualdade, Paula Uría.

Asimismo, la titular del departamento ha agradecido el trabajo realizado hasta el momento por sus antecesoras en los cargos: María Francisca Gómez, Begoña Abeijón y Eloína Ingerto.

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Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, ha presenciado la toma de posesión de Gonzalo Mosqueira como secretario xeral técnico de la Consellería y de Ignacio Maestro como director xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

Durante su discurso, el conselleiro ha ensalzado el desempeño y trayectoria de ambos responsables, animándoles a ejercer sus funciones con "rigor, compromiso y cercanía" a la ciudadanía.

Relevo en industria

Por otro lado, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha presidido el acto de toma de posesión de Isaac Rosón como nuevo secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, posición en la que sustituye a Nicolás Vázquez, actual conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Hasta la fecha, Isaac Rosón ocupaba la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica en la Consellería do Mar, cargo al que llegó tras ejercer como director del Área de Innovación Empresarial del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Licenciado en Ingeniería Naval y Oceánica por la Universidade da Coruña, Rosón ha desempeñado funciones en los departamentos de Seguridad e Inspección Marítima en las Capitanías Marítimas de Alicante y Barcelona.