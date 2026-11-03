Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta oficializa la toma de posesión de nuevos altos cargos en Política Social, Medio Ambiente y Economía

Europa Press
03/11/2026 16:21
Nicolás Vázquez (2i), nuevo conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático, acompañado, entre otros, del presidente gallego, Alfonso Rueda (i) y de su antecesora en el cargo, Ángeles Vázquez
Nicolás Vázquez, nuevo conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático, el pasado octubre en la toma de posesión de su cargo.
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las consellerías de Política Social e Igualdade, Medio Ambiente e Cambio Climático, y Economía e Industria de la Xunta de Galicia han acogido este martes las tomas de posesión de diversos nuevos altos cargos técnicos y directivos de la Administración autonómica.

En la Consellería de Política Social e Igualdade, la conselleira Ángeles Vázquez ha asistido a las tomas de posesión de la nueva secretaria xeral técnica, Carmen Bouso; del nuevo director xeral de Persoas con Discapacidade, Perfecto Rodríguez; y de la nueva directora xeral de Promoción da Igualdade, Paula Uría.

Asimismo, la titular del departamento ha agradecido el trabajo realizado hasta el momento por sus antecesoras en los cargos: María Francisca Gómez, Begoña Abeijón y Eloína Ingerto.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una presentación en Santiago de Compostela

Fabiola García cesa este domingo como conselleira de Política Social y Rueda designará a su relevo este lunes

Más información

Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, ha presenciado la toma de posesión de Gonzalo Mosqueira como secretario xeral técnico de la Consellería y de Ignacio Maestro como director xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

Durante su discurso, el conselleiro ha ensalzado el desempeño y trayectoria de ambos responsables, animándoles a ejercer sus funciones con "rigor, compromiso y cercanía" a la ciudadanía.

Relevo en industria

Por otro lado, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha presidido el acto de toma de posesión de Isaac Rosón como nuevo secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, posición en la que sustituye a Nicolás Vázquez, actual conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Hasta la fecha, Isaac Rosón ocupaba la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica en la Consellería do Mar, cargo al que llegó tras ejercer como director del Área de Innovación Empresarial del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Licenciado en Ingeniería Naval y Oceánica por la Universidade da Coruña, Rosón ha desempeñado funciones en los departamentos de Seguridad e Inspección Marítima en las Capitanías Marítimas de Alicante y Barcelona.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Obras para construir la nueva nave de Erum Corporation en el solar devastado por el fuego en 2016

La parcela de Sabón devastada por un fuego hace diez años volverá a tener actividad empresarial
Iván Aguiar
El ideal gallego

El comité de empresa de Adif acuerda una huelga para el próximo 17 de noviembre
Europa Press
Concentración de los trabajadores este lunes, día 2, en Cambre

La plantilla municipal de Cambre volverá a concentrarse el día 26
Noelia Díaz
Rueda de prensa de Miguel Lorenzo

Miguel Lorenzo: "Si Felipe II le encarga a Inés Rey el Escorial, todavía estaría en obras"
Redacción