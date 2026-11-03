El BNG pide a Bruselas que publique las auditorías del sistema ferroviario español

Ana Miranda

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, pidió este martes a la Comisión Europea que publique las auditorías técnicas de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) sobre la seguridad del sistema ferroviario español de los años 2024 y 2025 y advirtió de que el accidente de Urda "repite errores" del de Angrois en 2013.

La parlamentaria remitió al Ejecutivo comunitario dos preguntas en las que reclama que se hagan públicas las auditorías previstas en el plan de acción con el que España adaptó unas ochenta normas de seguridad ferroviaria para cumplir con lo que Bruselas le exigía en un expediente por incumplimiento abierto en 2019.

Según Miranda, los "avances significativos" que constató la auditoría de 2023 (que emplea datos remitidos por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria española) fueron lo que permitió a Bruselas dar carpetazo al expediente contra España en marzo de 2024, pero las auditorías de 2024 y 2025 no han sido publicadas y no se conoce si detectaron otras deficiencias.

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"Es evidente que, después del accidente de Adamuz y ahora de Urda, los avances no fueron significativos y existen defectos graves en las medidas adoptadas en el marco del plan de acción en el sistema de seguridad ferroviaria española", señala Miranda en su pregunta al Ejecutivo comunitario.

La eurodiputada gallega, que urgió a que la investigación no se centre en el error humano en el puesto de mando de Atocha como ya había pedido el informe europeo sobre Angrois, señaló en declaraciones a la prensa que los dos accidentes graves de este año les han llevado a preguntar a la Comisión si planea abrir un nuevo procedimiento de infracción contra España.

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A su juicio, el foco de ese expediente debería centrarse en el llamado "control integral de riesgos, que va desde la línea, desde el material rodante, desde la señalización hasta los sistemas de frenado y también los sistemas energéticos".

En cualquier caso, reconoció la eurodiputada, un potencial procedimiento de infracción tendría que esperar a que la ERA ultime sus informes de conclusiones sobre los accidentes de Adamuz y Urda; el primero de ellos "está al caer", casi diez meses después del siniestro, pero el segundo podría demorarse hasta un año más.