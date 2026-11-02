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Galicia

Un exprofesor del Colegio Montecastelo de Vigo, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda

Europa Press
02/11/2026 21:13
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Carlos Ortiz, director de Colegios, y exprofesor del Colegio Montecastelos
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El Colegio Montecastelo de Vigo ha lamentado en las últimas horas el fallecimiento de Carlos Ortiz, quien fue profesor en el centro educativo y perdió la vida en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado miércoles, provocando 69 muertes.

En su cuenta oficial de Instagram, el colegio ha expresado su "profunda tristeza y dolor" al conocer esta noticia.

"Carlos dejó una huella imborrable como profesor en Montecastelo. Quienes tuvieron la fortuna de compartir con él su día a día recuerdan su entrega, su cercanía y su profunda convicción de que educar es, ante todo, servir", indica el centro, pidiendo una oración por el fallecido.

Los equipos de rescate continúan este lunes sus trabajos en Urda y han retirado del lugar del accidente del pasado 28 de octubre varios vagones

Retirados dos de los cuatro vagones del Iryo que permanecían en la vía en Urda

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Fue el CEU quien confirmó y lamentó este sábado el fallecimiento de su director de Colegios, Carlos Ortiz, como consecuencia del accidente ferroviario. "Carlos era una persona muy querida en nuestra institución y su pérdida nos conmueve profundamente", señalan el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que edita el medio de comunicación El Debate, en un comunicado en el que expresan su "profundo dolor".

Carlos Ortiz era propagandista de la ACdP, director del Área de Colegios CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro. Ambas instituciones trasladaron su "cariño y cercanía" a su mujer, Mónica, a toda su familia y, "de manera muy especial", a la comunidad educativa del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.

Vista de los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario en Urda, Toledo, este lunes

Balance del accidente de Urda: 29 heridos siguen ingresados y ya están identificados 66 fallecidos

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Por otra parte, comunicaron que el también propagandista y director general del CEU, Javier Tello, que viajaba asimismo en uno de los trenes accidentados, "evoluciona favorablemente".

Las entidades afirmaron que seguirán "muy pendientes de su recuperación" y agradecieron las muestras de "preocupación y cariño" que han recibido estos días.

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